Медики нашли лекарство от всех видов гриппа

Коллаж (РБК-Украина)

Препарат нового поколения будет продаваться в аптеках США

В Японии ученые изобрели лекарство от всех видов гриппа. Для человека достаточно всего одной дозы этого препарата, а в США уже одобрили это лекарство, где оно и будет позже продаваться. Состав препрата нового поколения - это химическое вещество балоксавир. О прорыве японские медики сообщили еще в 2017 году. Как пишет "Комсомольская правда", лекарство тестировали на добровольцах.

Таблетки одобрены для применения самым строгим в мире контролирующим органом - Американским управленим по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).

Лекарство поступило в продажу в Японии и скоро, как ожидается, появится и в других зарубежных странах.

Напомним, что грипп - это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа. Входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Периодически распространяется в виде эпидемий и пандемий. В настоящее время выявлено более 2000 вариантов вируса гриппа, различающихся между собой антигенным спектром. По оценкам ВОЗ, от всех вариантов вируса во время сезонных эпидемий в мире ежегодно умирают от 250 до 500 тыс. человек (большинство из них старше 65 лет), в некоторые годы число смертей может достигать миллиона.

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