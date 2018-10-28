Медики знайшли ліки від усіх видів грипу

Колаж (РБК-Україна)

Препарат нового покоління буде продаватися в аптеках США

У Японії вчені винайшли ліки від усіх видів грипу. Для людини достатньо всього однієї дози цього препарату, а в США вже схвалили ці ліки, де вони і будуть продаватися. Склад препарату нового покоління - це хімічна речовина балоксавир. Про прорив японські медики повідомили ще у 2017 році. Як пише "Комсомольська правда", ліки тестували на добровольцях.

Таблетки схвалені для застосування найсуворішим у світі контролюючим органом - Американським управлінням з контролю за продуктами і ліками (FDA).

Ліки надійшли у продаж в Японії і незабаром, як очікується, з'являться і в інших зарубіжних країнах.

Нагадаємо, що грип - це гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів, викликуване вірусом грипу. Входить до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ). Періодично розповсюджується у вигляді епідемій та пандемій. В даний час виявлено понад 2000 варіантів вірусу грипу, які розрізняються між собою антигенним спектром. За оцінками ВООЗ, від усіх варіантів вірусу під час сезонних епідемій у світі щорічно вмирають від 250 до 500 тис. чоловік (більшість з них старше 65 років), в деякі роки кількість смертей може сягати мільйона.

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