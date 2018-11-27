Магія кольору: Кім Кардашьян та Кайлі Дженнер представили нові кольори губних помад

Кім Кардашьян та Кайлі Дженнер (instagram.com/kimkardashian)

Сестри знялися в рекламній кампанії декоративної косметики

Знамениті американські теледиви і успішні бізнес-вумен Кім Кардашьян та Кайлі Дженнер вразили спільної фотосесією для рекламної кампанії лінії декоративної косметики KKW X KYLIE. Це колаборація їх власних брендів. На сторінках в Instagram зоряних сестер можна побачити яскраві кадри з фотосету.

Фото: Кайлі Дженнер і Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Сестри представили на фото нові кольори губних помад, які неймовірно популярні в усьому світі. Безліч б'юті-блогери часто використовують в макіяжі помади від знаменитостей.

Дівчата вирішили на собі продемонструвати всю глибину нової палітри кольорів.

Фото: сестри Кардашьян-Дженнер (instagram.com/kimkardashian)

На фото Кім і Кайлі позують з короткими стрижками "каре". Дівчата часто міняють зачіски з допомогою перук. Одягнені зірки в сексуальні боді.

Фото: нова палітра відтінків губних помад від KKW X KYLIE (instagram.com/kimkardashian)

Шанувальники зоряного сімейства не пройшли повз їх нову фотосесію, залишивши під знімками сотні захоплених компліментів. Багато хто відзначили, що виглядають сестри розкішно в цьому образі.

Раніше українську поп-діву Настю Каменських порівняли з Кім Кардашьян. Приводом для порівняння Насті з американської світською левицею стало провокаційне фото Насті на краю басейну.

Також ми повідомляли про те, що Кім Кардашьян поскаржилася на свого чоловіка, Каньє Уеста.

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