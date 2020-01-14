Любовь к природе и себе: певица Руслана назвала топ-6 правил вечной красоты и здоровья

Певица Руслана активно продвигает здоровый образ жизни и экотехнологии. Она уже давно стала человеком, голос которого слышит весь мир, и к которому прислушиваются. Не остается за кадром и то, как Руслана работает над собой. 46-летняя артистка говорит, что выглядеть и чувствовать себя хорошо — несложно. Особенно, если соблюдать несколько простых правил, которыми Руслана поделилась с читателями LITE!

Натуральность

Певица следит за тем, чтобы косметика не оказывала негативного влияния на состояние ее кожи. Для Русланы совершенно не проблема провести день без макияжа. Ведь в повседневной жизни артистка вообще не пользуется косметикой. Только для съемок Руслана делает макияж. А «спасти» кожу, помогают проверенные домашние рецепты масок для лица и тела, сыворотки и массажи.

Спорт

Спорт давно стал неотъемлемой частью жизни артистки. Каждый день Руслана работает над своей физической формой не менее 4-5 часов: бег, плавание, упражнения. Когда артистка находится на гастролях или в поездках и нет возможности полностью тренироваться — она танцует! Певица уделяет особое внимание закаливанию организма. Каждый день, с весны до осени, она принимает контрастную ванну или холодный душ. А зимой певица у себя дома обтирается снегом.

Правильное питание

Руслана считает, что все должно быть свежим и натуральным. Она не воспринимает ни консервы, ни искусственные закваски. Максимум, что позволяет себе — это замороженные ягоды и сухофрукты. Руслана уже давно полностью исключила жареное и жирное из своего рациона. Артистка также не употребляет мучное и сахар, заменяя их натуральным мёдом. Обычный завтрак Русланы состоит из домашнего творога или каши с ягодами и свежего травяного чая, собранного в Карпатах или на собственном огороде.

Отдых

По словам артистки, она не ездит в отпуск уже много лет, и ездить не собирается! По возможности певица совмещает рабочие поездки и посещение интересных природных мест. Руслану интересуют те места, где людей поменьше и где она сможет побыть просто наедине с природой. Например, Карпаты, которые так любит украинка. Певица и ее супруг руководствуются всего одним принципом: подальше от банальных курортов и пляжей.

Любовь к своему делу

Руслана очень любит сцену и музыку и испытывает от них позитивный заряд энергии. Артистка считает, что человек, который постоянно находится в позитивных вибрациях и работает с позитивными эмоциями, никогда не стареет, ведь не просто же ради развлечения придумали музыку! У нее определенно есть омолаживающий эффект — об этом Руслана узнала от долгожителей Карпат еще много лет назад, во время своих экспедиций.

Неиссякаемая энергия

Энергию, которая живет в каждом из нас, певица называет своим главным рецептом долголетия и красоты. Артистка живет в энергоэффективном доме, все помещения которого полностью питаются энергией ветра, солнца и земли. Руслана уважает и бережно относится к окружающему миру. Своим примером она доказывает, что мы можем жить в гармонии с природой, защищать планету, быть энергонезависимыми и современными.