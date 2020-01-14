Любов до природи і себе: співачка Руслана назвала топ-6 правил вічної краси і здоров'я

Співачка Руслана активно пропагує здоровий спосіб життя і екотехнології. Вона вже давно стала людиною, голос якої чує весь світ, і до якої прислухаються. Не залишається за кадром і те, як Руслана працює над собою. 46-річна артистка каже, що виглядати і відчувати себе добре — нескладно. Особливо, якщо дотримуватися декілька простих правил, якими Руслана поділилася з читачами LITE!

Натуральність

Співачка стежить за тим, щоб косметика не мала негативного впливу на стан її шкіри. Для Руслани зовсім не проблема провести день без макіяжу. Адже у повсякденному житті артистка взагалі не користується косметикою. Тільки для зйомок Руслана робить макіяж. А «врятувати» шкіру, допомагають перевірені домашні рецепти масок для обличчя і тіла, сироватки і масажі.

Спорт

Спорт давно став невід'ємною частиною життя артистки. Щодня Руслана працює над своєю фізичною формою не менше 4-5 годин: біг, плавання, вправи. Коли артистка перебуває на гастролях або в поїздках і немає можливості повністю тренуватися — вона танцює! Співачка приділяє особливу увагу загартовуванню організму. Щодня, з весни до осені, вона приймає контрастну ванну або холодний душ. А взимку співачка у себе вдома обтирається снігом.

Правильне харчування

Руслана вважає, що все має бути свіжим і натуральним. Вона не сприймає ні консерви, ні штучні закваски. Максимум, що дозволяє собі — це заморожені ягоди і сухофрукти. Руслана вже давно повністю виключила смажене і жирне зі свого раціону. Артистка також не вживає борошняні вироби і цукор, замінюючи їх натуральним медом. Звичайний сніданок Руслани складається з домашнього сиру або каші з ягодами і свіжого трав'яного чаю, зібраного в Карпатах чи на власному городі.

Відпочинок

За словами артистки, вона не їздить у відпустку вже багато років, і їздити не збирається! По можливості співачка поєднує робочі поїздки та відвідування цікавих природних місць. Руслану цікавлять ті місця, де людей поменше і де вона зможе просто побути наодинці з природою. Наприклад, Карпати, які так любить українка. Співачка і її чоловік керуються лише одним принципом: подалі від банальних курортів і пляжів.

Любов до своєї справи

Руслана дуже любить сцену і музику і відчуває від них позитивний заряд енергії. Артистка вважає, що людина, яка постійно знаходиться в позитивних вібраціях і працює з позитивними емоціями, ніколи не старіє, адже не просто ж заради розваги придумали музику! У неї точно є омолоджуючий ефект — про це Руслана дізналася від довгожителів Карпат ще багато років тому, під час своїх експедицій.

Невичерпна енергія

Енергію, яка живе в кожному з нас, співачка називає своїм головним рецептом довголіття і краси. Артистка живе в енергоефективному будинку, всі приміщення якого повністю живляться енергією вітру, сонця і землі. Руслана поважає і дбайливо ставиться до навколишнього світу. Своїм прикладом вона доводить, що ми можемо жити в гармонії з природою, захищати планету, бути незалежними і сучасними.