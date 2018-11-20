"Лезвие острее, чем скальпель хирурга": необычные факты и советы о бритье

Фото: Главные советы о бритье от британских ученых (пресс-служба)

Процесс бритья скрывает намного больше тонкостей и нюансов, чем мы можем представить, уверена доктор Кристина Ваностхойзе

"Большинство людей на планете совсем не задумываются над тем, что такое бритье. Конечно, прежде всего, это избавление от не желаемых волос. Но на самом деле за процессом бритья спрятано очень много интереснейших вещей, нюансов и особенностей”, - говорит Кристина Ваностхойзе, старший научный сотрудник британского инновационного центра Gillette.

Женщина уже около 30 лет работает в научной лаборатории, которая разрабатывает инновационных продукты: все бритвы компании, которые продаются в магазинах по всему миру и в самых дальних уголках планеты, разрабатывается именно здесь, в научном центре в городе Рединг, находящемся в часе езды от Лондона.

По просьбе RBC-Lite доктор Кристина Ваностхойзе рассказывает наиболее интересные факты о бритье и дает советы о том, как сделать бритье комфортным и эффективным.

“Это не как кусочек бумаги, а как спина слона”

Не существует даже хотя бы приблизительно похожей формы роста волос на лице, уверяют ученые лаборатории.

"У каждого мужчины волосы на лице растут совершенно по-разному. Для нашей лаборатории это самый настоящий вызов: надо придумать такие бритвы, которые были бы удобны для всех и приносили максимально комфорта", - говорит доктор Кристина Ваностхойзе.

Мало кто задумывается о том, какой прочный волос по своей структуре. Ученые лаборатории нашли хорошее сравнение: волос на бороде мужчины по плотности может сравниться с медным проводом. При этом он вырастает на очень нежной коже, которая уязвима к лезвиям.

Фото: В подчинении доктора Кристины Ваностхойзе - ученые инновационного центра, которые занимаются передовыми разработками в сфере мужского и женского бритья (пресс-служба)

"Когда по лицу двигается лезвие во время бритья, поранить кожу очень легко. Если посмотреть на кожу под большим увеличением микроскопа, будет видно, насколько она неровная. Это не как кусочек бумаги, а как спина слона! Поэтому процесс бритья – это не только об избавлении от не желаемых волос. Бритье — это еще и о том, чтобы не нанести коже повреждений и о том, как ухаживать за ней", - рассказывает Кристина.

Уникальная структура волос, которая никогда не повторяется

Уникальная структура и рисунок, который никогда не повторяется – все это особенности лица каждого мужчины, обращает внимание научный сотрудник инновационного центра.

"Как думаете, какие части кожи лица – самые уязвимые при бритье? Щека, шея и верхняя губа? Шея, конечно. Так отвечают обычно мужчины, ведь они как никто другой знает, что именно шея чаще всего травмируется в процессе бритья, именно на ней появляются мини-порезы”, - поясняет Кристина.

Фото: Уникальная структура и рисунок, который никогда не повторяется – все это особенности лица каждого мужчины (пресс-служба)

Ученые лаборатории подметили: очень типичная ситуация - когда в таких частых травмах шеи при бритье мужчины это нередко винят в первую очередь себя.

"Они часто говорят: "ой, я не использовал воду", или "ой, я брился очень быстро". Но они почти никогда не задумываются о том, что используют неправильную бритву. Опять-таки, если посмотреть на фото кожи лица и шеи, то видно, что на шее она менее гладкая. Такова уж наша биология. И частично это ответ на вопрос, почему на шее кожа более уязвима для лезвия, почему порезы и раздражение на шее случаются более часто", - говорит она.

Мужчина бреется от 30 секунд до 20 минут

Сколько мужчина делает проходов бритвы по лицу за один сеанс бритья? У ученых инновационной лаборатории есть ответ: в среднем – 170 раз. Процесс бритья здесь изучают в течение долгих лет.

"Когда мужчин об этом спрашивают, то они отвечают - 20-30 раз. Так им кажется. Но на самом деле – намного больше. Ни один мужчина не бреется одинаково. Каждое движение бритвой – уникальное. Минимум 30 раз, максимум - до 700 раз. Да, бывает и такое! Такова статистика, которую мы ведем годами", – рассказывает доктор Ваностхойзе.

Фото: “Ученым важно знать структуру волоса внутри, чтобы понимать, что вызывает ее раздражение или мини-порезы в процессе бритья” - доктор Кристина Ваностхойзе (пресс-служба)

Сколько времени мужчины в среднем тратят на бритье? В лаборатории этот процесс тоже детально изучили. Этот процесс длится от 30 секунд до 20 минут.

"Эти измерения проводятся не просто так. Каждая деталь имеет значение. Например, мы можем точно измерить, с каким давлением бритвы на кожу бреется мужчина. Это давление составляет от 50 граммов, а иногда - 1,5-2 килограмма. Представьте, как это много! Чтобы давление было более низким, придумываются специальные инновации. Все, что находится в любой бритве, находится там не просто так: оно в чем-то помогает", - говорит она.

Лезвие под микроскопом напоминает готическую арку

Когда мы говорим о коже лица во время бритья, то не задумываемся над ее структурой. На самом деле поверхность кожи – это только "верхушка айсберга". Ведь внутри, глубоко под кожей, находится волосяной фолликул. Он окружен сложной структурой из тканей, нервных окончаний, кровеносных сосудов.

"Ученым важно знать структуру волоса внутри, чтобы понимать, что вызывает ее раздражение или мини-порезы в процессе бритья", - говорит доктор Кристина.

Когда по коже проходит лезвие, при этом применяется сила. Волосяной фолликул окружен нервными окончаниями. Когда применяется много силы, то нервы вокруг фолликула это "ощущают". Они начинают взаимодействовать с кровяными сосудами вокруг фолликула. Сосуды расширяются, а кожа при этом начинает чувствовать тепло и ощущает раздражение. В лаборатории разрабатываются решения, как сделать силу давления как можно более низкой. Это достигается, в частности, дизайном, формой и структурой бритвы.

Лезвие бритвы – словно скальпель хирурга, если посмотреть на него под большим увеличением микроскопа, говорят ученые.

"Если посмотреть на лезвие под увеличением, можно заметить, что оно очень острое и имеет форму, напоминающую готическую арку. Слой стали покрывается слоями других материалов. Все они помогают лезвию передвигаться легко и комфортно. Одна бритва – много инноваций, которые на первый взгляд незаметны", - рассказывает доктор.

В лабораторию годами каждый день приходят бриться мужчины

Каждый день в инновационную лабораторию в городе Рединг приходят бриться мужчины. Это люди разного возраста, разных профессий. Около 80 человек в день, 5 дней в неделю, 50 недель в год здесь идут самые детальные измерения того, как бреется мужчина.

"Большинство из мужчин, которые приходят к нам – это местные жители. Они заходят к нам по дороге на работу и бреются так, как им удобно. Все показатели фиксируются на камеру и дают мощнейшую базу для исследований. Большинство из этих мужчин - волонтеры, но мы им и платим тоже, если проводят у нас очень много времени. Ведь иногда процесс бриться может достигать даже двух часов!" – рассказывает доктор.

Фото: Каждый день в инновационную лабораторию в городе Рединг приходят бриться мужчины. Это люди разного возраста, разных профессий (пресс-служба)

Все полученные данные ложатся в основу будущих изобретений лаборатории. Кристина подмечает: между некоторыми готовыми разработками может пройти от трех до пяти лет. Также здесь есть инновации, которые придумываются "на перспективу", далеко вперед.

"Мы придумываем что-то новое даже для тех, кто еще не появился на свет", - говорит доктор.

Опросы целевой аудитории и пользователей продукции - еще одно направление работы лаборатории. Данные суммируются и анализируются каждый день, 5 дней в неделю. Сначала ученые узнают, что нужно людям, а затем воплощают это в готовые технологии.

Если бы вместо пяти лезвий в бритве было одно, бритье было бы травматичным

Многие думают: волос – очень крепкий, и из-за этого – статичный и практически не движется. Это не так, говорит Кристина Ваностхойзе.

"Волосы – очень подвижная часть нашего тела. Как процесс бриться выглядит под микроскопом? Когда по коже проходит первое лезвие, оно "выдергивает" или вытягивает волос из кожи, и перед тем, как кожа опустится вниз, тут же подступает второе лезвие, срезает волос. За доли секунды к этому же волосу приближается третье и четвертое лезвие, повторяя этот процесс. Поэтому пять лезвий в бритве – это оптимальное количество", - говорит научный сотрудник лаборатории.

Фото: Собранные данные об особенностях бритья ложатся в основу исследований и позже - новых разработок (пресс-служба)

Любое бритье, и у мужчин, и у женщин, осуществляется с давлением на кожу. Если одно лезвие может поранить, а вот если лезвий несколько, бритва берет на себя часть давления, и процесс бритья становится не таким травматичным. Расстояние между лезвиями в бритве – это тоже не просто так, и основано на подсчетах и детальном анализе данных.

Советы и секреты правильного бритья от доктора Кристины Ваностхойзе

Избежать порезов и раздражений на коже помогает обычная проточная вода из крана. Увлажняйте кожу перед бритьем. Бриться можно сразу же или даже во время принятия душа. Это будет намного эффективнее. Влага обычно хорошо смягчает и кожу, и волоски. Бритва намного легче скользит именно по мокрой коже.

Если вести бритву по лицу легко и плавно, это поможет избежать мини-травм и раздражения. Не применяйте много силы: бритва сделает всю работу за вас.

Чем чаще споласкивать лезвия, тем лучше! Без геля или пены бриться не стоит: они также помогают снизить вероятность появления раздражений.

Не стучите бритвой о край раковины! Это разрушает бритву и нарушает ее устройство. Если стучать ей по умывальнику, зеркалу или чем-либо другому, высокоточные лезвия сломаются, а бритва выйдет из строя гораздо быстрее.

Как же все-таки бриться - вдоль или против роста волос? Этим вопросом задаются и мужчины, и женщины. Кристина утверждает: эффективно – в обоих направлениях. Структура волос такова, что растут они в разных направлениях. Биология роста волос у каждого человека – уникальна и разнообразна.

После бриться стоит сполоснуть лицо слегка прохладной водой, а затем легко промокнуть полотенцем. После этого нанесите любое средство после бритья, которое вам нравится. Это восстановит уровень влаги в коже и значительно смягчит ее.

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