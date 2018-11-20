"Лезо гостріше, ніж скальпель хірурга": незвичайні факти і поради про гоління

Фото: Головні поради про гоління від британських вчених (прес-служба)

Процес гоління приховує набагато більше тонкощів і нюансів, ніж ми можемо уявити, впевнена доктор Христина Ваностхойзе

"Більшість людей на планеті зовсім не замислюються над тим, що таке гоління. Звичайно, перш за все, це позбавлення від небажанjuj волосся. Але насправді за процесом гоління сховано дуже багато цікавих речей, нюансів і особливостей", - говорить Христина Ваностхойзе, старший науковий співробітник британського інноваційного центру Gillette.

Жінка вже близько 30 років працює в науковій лабораторії, яка розробляє інноваційні продукти: всі бритви компанії, які продаються у магазинах по всьому світу і в самих далеких куточках планети, розробляється саме тут, в науковому центрі у місті Редінг, що знаходиться в годині їзди від Лондона.

На прохання RBC-Lite доктор Христина Ваностхойзе розповідає найбільш цікаві факти про гоління і дає поради про те, як зробити гоління комфортним і ефективним.

"Це не як шматочок паперу, а як спина слона"

Не існує навіть хоча би приблизно схожою форми росту волосся на обличчі, запевняють вчені лабораторії.

"У кожного чоловіка волосся на обличчі ростуть абсолютно по-різному. Для нашої лабораторії це справжній виклик: треба придумати такі бритви, які були б зручні для всіх і приносили максимально комфорту", - говорить доктор Христина Ваностхойзе.

Мало хто замислюється про те, яке міцне волосся за своєю структурою. Науковці лабораторії знайшли гарне порівняння: волосся на бороді чоловіка по щільності може зрівнятися з мідним дротом. При цьому він виростає на дуже ніжній шкірі, яка вразлива до леза.

Фото: У підпорядкуванні доктора Христини Ваностхойзе - вчені інноваційного центру, які займаються передовими розробками в сфері чоловічого і жіночого гоління (прес-служба)

"Коли по обличчю рухається лезо під час гоління, поранити шкіру дуже легко. Якщо подивитися на шкіру під великим збільшенням мікроскопа, буде видно, наскільки вона нерівна. Це не як шматочок паперу, а як спина слона! Тому процес гоління – це не тільки про позбавлення від не бажаних волосся. Гоління — це ще і про те, щоб не завдати шкірі пошкоджень і про те, як доглядати за нею", - розповідає Христина.

Унікальна структура волосся, яка ніколи не повторюється

Унікальна структура і малюнок, який ніколи не повторюється – все це особливості волосся кожної людини, звертає увагу науковий співробітник інноваційного центру.

"Як думаєте, які частини шкіри обличчя – найбільш уразливі при голінні? Щока, шия і верхня губа? Шия, звичайно. Так відповідають зазвичай чоловіки, адже вони як ніхто інший знає, що саме шия найчастіше травмується в процесі гоління, саме на ній з'являються міні-порізи", - пояснює Христина.

Фото: Унікальна структура і малюнок, який ніколи не повторюється – все це особливості волосся кожної людини (прес-служба)

Вчені лабораторії помітили: дуже типова ситуація - коли в таких частих травмуваннях шиї при голінні чоловіки це нерідко звинувачують в першу чергу себе.

"Вони часто кажуть: "ой, я не використовував воду", або "ой, я голився дуже швидко". Але вони майже ніколи не замислюються про те, що використовують неправильну бритву. Знову-таки, якщо подивитися на фото шкіри обличчя і шиї, то видно, що на шиї вона менш гладка. Така вже наша біологія. І частково це відповідь на питання, чому на шиї шкіра більш вразлива для леза, чому порізи і запалення на шиї трапляються частіше", - каже вона.

Чоловік голиться від 30 секунд до 20 хвилин

Скільки чоловік робить проходів бритви по обличчю за один сеанс гоління? У вчених інноваційної лабораторії є відповідь: в середньому – 170 разів. Процес гоління тут вивчають протягом довгих років.

"Коли чоловіків про це запитують, то вони відповідають - 20-30 разів. Так їм здається. Але насправді – набагато більше. Жоден чоловік не голиться однаково. Кожен рух бритвою – унікальний. Мінімум 30 разів, максимум - до 700 разів. Так, буває і таке! Така статистика, яку ми ведемо роками", – розповідає доктор Ваностхойзе.

Фото: "Вченим важливо знати структуру волосся зсередини, щоб розуміти, що викликає її подразнення або міні-порізи в процесі гоління" - доктор Христина Ваностхойзе (прес-служба)

Скільки часу чоловіки в середньому витрачають на гоління? В лабораторії цей процес теж детально вивчили. Цей процес триває від 30 секунд до 20 хвилин.

"Ці вимірювання проводяться не просто так. Кожна деталь має значення. Наприклад, ми можемо точно виміряти, з яким тиском бритви на шкіру голиться чоловік. Це тиск становить від 50 грамів, а іноді - 1,5-2 кілограми. Уявіть, як це багато! Щоб тиск був нижчим, створюються спеціальні інновації. Все, що знаходиться в будь-якій бритві, знаходиться там не просто так: воно в чомусь допомагає", - говорить вона.

Лезо під мікроскопом нагадує готичну арку

Коли ми говоримо про шкіру особи під час гоління, то не замислюємося над її структурою. Насправді поверхня шкіри – це тільки "верхівка айсберга". Адже всередині, глибоко під шкірою, знаходиться волосяний фолікул. Він оточений складною структурою з тканин, нервових закінчень, кровоносних судин.

"Вченим важливо знати структуру волосся всередині, щоб розуміти, що викликає її подразнення або міні-порізи в процесі гоління", - каже доктор Христина.

Коли по шкірі проходить лезо, при цьому застосовується сила. Волосяний фолікул оточений нервовими закінченнями. Коли застосовується багато сили, нерви навколо фолікула це "відчувають". Вони починають взаємодіяти з кров'яними судинами навколо фолікула. Судини розширюються, а шкіра при цьому починає відчувати тепло і запалення. В лабораторії розробляються рішення, як зробити силу тиску якомога нижчою. Це досягається, зокрема, дизайном, формою та структурою бритви.

Лезо бритви – немов скальпель хірурга, якщо подивитися на нього під великим збільшенням мікроскопа, кажуть вчені.

"Якщо подивитися на лезо під збільшенням, можна помітити, що воно дуже гостре і має форму, що нагадує готичну арку. Шар сталі покривається шарами інших матеріалів. Всі вони допомагають лезу пересуватися легко і комфортно. Одна бритва – багато інновацій, які на перший погляд непомітні", - розповідає доктор.

В лабораторію роками щодня приходять голитися чоловіки

Щодня в інноваційну лабораторію у місті Редінг приходять голитися чоловіки. Це люди різного віку, різних професій. Близько 80 чоловіків в день, 5 днів на тиждень, 50 тижнів на рік тут йдуть найбільш детальні вимірювання того, як чоловік голиться.

"Більшість чоловіків, які приходять до нас – це місцеві жителі. Вони заходять до нас по дорозі на роботу і голяться так, як їм зручно. Всі показники фіксуються на камеру і дають найпотужнішу базу для досліджень. Більшість з цих чоловіків - волонтери, але ми їм платимо теж, якщо проводять у нас дуже багато часу. Адже іноді процес гоління може досягати навіть двох годин!" – розповідає лікар.

Фото: Кожен день в інноваційну лабораторію у місті Редінг приходять голитися чоловіки. Це люди різного віку, різних професій (прес-служба)

Всі отримані дані лягають в основу майбутніх винаходів лабораторії. Христина помічає: між деякими готовими розробками може пройти від трьох до п'яти років. Також тут є інновації, які створюються "на перспективу", далеко вперед.

"Ми придумуємо щось нове навіть для тих, хто ще не з'явився на світ", - говорить доктор.

Опитування цільової аудиторії і користувачів продукції - ще один напрямок роботи лабораторії. Дані підсумовуються й аналізуються кожен день, 5 днів на тиждень. Спочатку вчені дізнаються, що потрібно людям, а потім втілюють це готові технології.

Якщо б замість п'яти лез в бритві було одне, гоління було б травматичним

Багато хто думає: волосся – дуже міцне, і через це – статичне й практично не рухається. Це не так, каже Христина Ваностхойзе.

"Волосся – дуже рухлива частина нашого тіла. Як процес голитися виглядає під мікроскопом? Коли по шкірі проходить перше лезо, воно "висмикує" або витягує волосся з шкіри, і перед тим, як шкіра опуститься вниз, тут же підступає друге лезо, зрізає волосся. За долі секунди до цього ж волосу наближається третє і четверте лезо, повторюючи цей процес. Тому п'ять лез в бритві – це оптимальна кількість", - говорить науковий співробітник лабораторії.

Фото: Зібрані дані про особливості гоління лягають в основу досліджень і пізніше - нових розробок (прес-служба)

Будь гоління, і у чоловіків, і у жінок, здійснюється з тиском на шкіру. Якщо одне лезо може поранити, а от якщо кілька лез, бритва бере на себе частину тиску, і процес гоління стає не таким травматичним. Відстань між лезами в бритві – це теж не просто так, і засноване на підрахунках і детальному аналізі даних.

Поради та секрети правильного гоління від доктора Христини Ваностхойзе

Уникнути порізів і подразнень на шкірі допомагає звичайна проточна вода з крана. Зволожуйте шкіру перед голінням. Голитися можна відразу ж або навіть під час прийняття душу. Це буде набагато ефективніше. Волога зазвичай добре пом'якшує і шкіру, і волоски. Бритва набагато легше ковзає саме по мокрій шкірі.

Якщо вести бритвою по обличчю легко і плавно, це допоможе уникнути міні-травм і запалення. Не застосовуйте багато сили: бритва зробить всю роботу за вас.

Чим частіше споліскувати леза, тим краще! Без гелю або піни голитися не варто: вони також допомагають знизити ймовірність появи подразнень.

Не стукайте бритвою по краю раковини! Це руйнує бритву і порушує її структуру. Якщо стукати їй по умивальнику, дзеркалу або щось інше, високоточні леза зламаються, а бритва вийде з ладу набагато швидше.

Як же все-таки голитися - уздовж або проти росту волосся? Цим питанням задаються і чоловіки, і жінки. Христина стверджує: ефективно – в обох напрямках. Структура волосся така, що ростуть вони в різних напрямках. Біологія росту волосся у кожної людини – унікальна і різноманітна.

Після гоління варто сполоснути обличчя злегка прохолодною водою, а потім легко промокнути рушником. Після цього нанесіть будь-який засіб після гоління, який вам подобається. Це відновить рівень вологи в шкірі і значно пом'якшить її.

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