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Худеем вкусно: топ-5 рецептов полезных салатов

Lite » Еда 16.02.2020 - 08:38
Худеем вкусно: топ-5 рецептов полезных салатов
Иллюстративное фото (pexels.com)

Нутрициолог поделилась простыми и легкими рецептами для худеющих

Хотите похудеть, но при этом вкусно и разнообразно питаться? Для этого следует запастить рецептами здоровых блюд - примеру, так популярных среди худеющих салатов. Диетолог-нутрициолог Елена Кален, которая ранее назвала топ-5 продуктов, которые не стоит сочетать при похудении, на странице в Instagram поделилась рецептами 5 салатов, которые легко приготовить и которые весьма полезны и при этом вкусные.

1. Салат из тунца.

Консервированный тунец, свежий огурец, пекинская капуста, 1 луковица, 3 яйца, оливковое масло, соль, черный перец по вкусу. Все нарезать соломкой или кубиками, заправить оливковым маслом.

Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 в составе тунцового мяса понижают содержание «плохого» холестерина в крови. Уникальный комплекс витаминов группы В улучшает состояние кожи, стимулирует процессы регенерации.

Худеем вкусно: топ-5 рецептов полезных салатов

Иллюстративное фото (pexels.com)

Салат «Гранатовые брызги»

Говядина отварная кусочками, морковь на мелкой терке, зерна одного граната и грецкие орехи (измельчить), можно заправить домашним майонезом или сметаной.

Гранат богат минералами — железо, йод, калий с кальцием, кремний и аминокислоты. Прекрасное средство для повышения иммунитета, помогает при истощении, повышает уровень гемоглобина.


3. Салат из цветной капусты.

Цветная капуста, помидоры, чеснок, йогурт или дом.майонез.

Сырую цветную капусту разделяем на соцветия и мелко нарезаем, добавляем помидоры (лучше Черри, режем на две половинки) и по вкусу чеснок. Все заправляем йогуртом или дом. майонезом.

Цветная капуста помогает снизить риск развития рака, сердечных заболеваний и нарушений мозгового кровообращения, борется с воспалением, улучшает пищеварение, помогает сбалансировать гормоны, сохраняет здоровье глаз.

Худеем вкусно: топ-5 рецептов полезных салатовИллюстративное фото (pexels.com)

Худеем вкусно: топ-5 рецептов полезных салатовХудеем вкусно: топ-5 рецептов полезных салатов
Иллюстративное фото (instagram.com/elenakalen)

Напомним, что ранее диетолог Елена Кален развенчала распространенные и укоренившиеся мифы о завтраке.

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