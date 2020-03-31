Легкий и красивый: Настя Каменских поделилась личными секретами эффектного макияжа

Певица записала урок трендового макияжа
Настя Каменских во время карантина не дает поклонникам заскучать – она проводить совместные онлайн-тренировки, устраивает вечерние "карантинники" с песнями и делиться писком любимых книг, фильмов и музыкальными подборками. Дело дошло и до уроков макияжа, ведь певице есть, что рассказать поклонникам. Так, она "выдала" свои секретные приемы эффектного мейка и показала на практике как "наводит красоту" в новом видео.
Звезда пошагово продемонстрировала на камеру, как делает трендовый нюдовый макияж лица (макияж без макияжа), а также создала акцент на губах с темной помадой и ненавязчиво подчеркнула глаза несколькими оттенками теней.
"Для девочек на карантине есть одно прикольное занятие - практиковаться в макияже. Сейчас набирает популярность макияж без макияжа. И здесь я припасла для вас, красотки, несколько секретных приемчиков", - заинтриговала артистка.
"Я наношу кремовый хайлайтер не сверху, а под тональный крем, на стандартне зоны. Кожа будто подсвечивается изнутри, но блеск естественный. Тональный должен был полупрозрачный и не матовый, потому что тогда толку от хайлайтера под ним будет мало. А еще лучше использовать BB крем.
Мы часто забывают о гениальном косметическом продукте - темно-коричневой туши. Она должна быть почти черной, но не черной. На ресницах практически не заметна, но глаза сразу становятся такими выразительными и распахнутыми", - раскрыла свои секреты удачного мейка звезда.
"И самое мое любимое - бронзер. Главное - подобрать нужный оттенок. Выделяю скулы, гармонизирую лоб, веду по глазу к вискам, немного на линию подбородка и еле касаюсь губ. Последнее нужно делать маленькой кисточкой, проходясь по контуру губ почти невесомо. Очень трудно не переборщить, так что попрактиковаться с этим дома - самое то! Сделали мейк, можно и пофоткаться. А чем еще заняться? P.S. На видео - вариант легкого и красивого макияжа", - поделилась туториалом Настя.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Поклонники поблагодарили звезду за мастер-класс и поделились своим мнение о ее макияже. Не всем пришелся по душе результат Настиных усилий, а многие заверили, что без мейкапа звезда выглядит куда лучше.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Настя Каменских очаровала внешностью без макияжа и показала семейный танец под новый хит Потапа.