Легкий и красивый: Настя Каменских поделилась личными секретами эффектного макияжа

Настя Каменских во время карантина не дает поклонникам заскучать – она проводить совместные онлайн-тренировки, устраивает вечерние "карантинники" с песнями и делиться писком любимых книг, фильмов и музыкальными подборками. Дело дошло и до уроков макияжа, ведь певице есть, что рассказать поклонникам. Так, она "выдала" свои секретные приемы эффектного мейка и показала на практике как "наводит красоту" в новом видео.

Звезда пошагово продемонстрировала на камеру, как делает трендовый нюдовый макияж лица (макияж без макияжа), а также создала акцент на губах с темной помадой и ненавязчиво подчеркнула глаза несколькими оттенками теней.

"Для девочек на карантине есть одно прикольное занятие - практиковаться в макияже. Сейчас набирает популярность макияж без макияжа. И здесь я припасла для вас, красотки, несколько секретных приемчиков", - заинтриговала артистка.

"Я наношу кремовый хайлайтер не сверху, а под тональный крем, на стандартне зоны. Кожа будто подсвечивается изнутри, но блеск естественный. Тональный должен был полупрозрачный и не матовый, потому что тогда толку от хайлайтера под ним будет мало. А еще лучше использовать BB крем.

Мы часто забывают о гениальном косметическом продукте - темно-коричневой туши. Она должна быть почти черной, но не черной. На ресницах практически не заметна, но глаза сразу становятся такими выразительными и распахнутыми", - раскрыла свои секреты удачного мейка звезда.

"И самое мое любимое - бронзер. Главное - подобрать нужный оттенок. Выделяю скулы, гармонизирую лоб, веду по глазу к вискам, немного на линию подбородка и еле касаюсь губ. Последнее нужно делать маленькой кисточкой, проходясь по контуру губ почти невесомо. Очень трудно не переборщить, так что попрактиковаться с этим дома - самое то! Сделали мейк, можно и пофоткаться. А чем еще заняться? P.S. На видео - вариант легкого и красивого макияжа", - поделилась туториалом Настя.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники поблагодарили звезду за мастер-класс и поделились своим мнение о ее макияже. Не всем пришелся по душе результат Настиных усилий, а многие заверили, что без мейкапа звезда выглядит куда лучше.

Настя, Ви і без косметики гарнюня. Будьте природною. Але за відео дякую, дівчатка полюбляють вдома у вільний час поексперементувати з косметикою

Красуня!

Помада ужасна

Без макіяжа краще. Ви дуже гарна

Симпатюля

Макияж классный, но помада

Красоту ничем не испортишь, конечно. Но мне без косметики понравилось больше

Очень красивый макияж. Умничка

Писанная красавица

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских очаровала внешностью без макияжа и показала семейный танец под новый хит Потапа.