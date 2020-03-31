Легкий і красивий: Настя Каменських поділилася особистими секретами ефектного макіяжу

Співачка записала урок трендового макіяжу
Настя Каменських під час карантину не дає шанувальникам занудьгувати – вона проводити спільні онлайн-тренування, влаштовує вечірні "карантинники" з піснями і ділитися списком улюблених книг, фільмів та музичними збірками. Справа дійшла і до уроків макіяжу, адже співачці є, що розповісти шанувальникам. Так, вона "видала" свої секретні прийоми ефектного мейку і показала на практиці як "наводить красу" в новому відео.
Зірка покроково продемонструвала на камеру, як робить трендовий нюдовый макіяж обличчя (макіяж без макіяжу), а також створила акцент на губах з темною помадою і ненав'язливо підкреслила очі кількома відтінками тіней.
"Для дівчаток на карантині є одне прикольне заняття - практикуватися в макіяжі. Зараз набирає популярність макіяж без макіяжу. І тут я припасла для вас, красуні, кілька секретних прийомчиків", - заінтригувала артистка.
"Я наношу кремовий хайлайтер не зверху, а під тональний крем, на стандартні зони. Шкіра ніби світиться зсередини, але природний блиск. Тональний повинен був напівпрозорий і не матовий, тому що тоді користі від освітлення під ним буде мало. А ще краще використовувати BB крем.
Ми часто забувають про геніальний косметичний продукт - темно-коричневу туші. Вона повинна бути майже чорною, але не чорною. На віях практично не помітна, але очі відразу стають такими виразними і відкритими", - розкрила свої секрети вдалого мейку зірка.
"І моє найулюбленіше - бронзер. Головне - підібрати потрібний відтінок. Виділяю вилиці, гармонизирую лоб, веду по оку до скронь, трохи на лінію підборіддя і ледве торкаюся губ. Останнє потрібно робити маленьким пензликом, проходясь по контуру губ майже невагомо. Дуже важко не переборщити, тому попрактикуватися з цим вдома - саме те! Зробили мейк, можна і пофоткатися. А чим ще зайнятися? P. S. На відео - варіант легкого і красивого макіяжу", - поділилася туторіалом Настя.
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Шанувальники подякували зірку за майстер-клас і поділилися своєю думкою про її макіяж. Не всім припав до душі результат Настиних зусиль, а багатоз фанів запевнили, що без мейкапу зірка виглядає куди краще.
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Нагадаємо, що раніше Настя Каменських зачарувала зовнішністю без макіяжу і показала сімейний танець під новий хіт Потапа.