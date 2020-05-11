Как не набрать вес любителям шашлыков: практичные лайфхаки от эксперта

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала о хитростях, которые помогут сохранить фигуру в сезон шашлыков

Карантин внес коррективы в привычный уклад жизни – строго домашний режим, а сезон шашлыков отменен. Но это не значит, что прекрасное время в кругу семьи и друзей не наступит в будущем! Кроме того, те, кто живет в загородном доме или изолировался на даче, вполне могу себе позволить приготовить мясо на мангале. Но не стоит забывать о важных правилах, которые помогут не набрать вес после обильного застолья. Одно из правил гласит – налегайте на фрукты, но с ними худеющим тоже стоит вести себя аккуратно. Нутрициолог Анна Мотина поделилась в Instagram действенными лайфхаками, которые помогут оставаться в форме любителям шашлыков.

Вот несколько правил от эксперта, которые необходимо соблюдать во время шашлычного сезона:

выбирайте шашлык из курицы (индейки) или рыбы, лучше замариновать куриное филе на ночь в кефире (или виноградном уксусе) и специях и будет очень легкий и вкусный шашлык.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

если хочется именно свинины, съешьте 1 кусочек днем, не на ночь и не думайте о нем больше.

к шашлыку в обед можно добавить 1-2 запеченные картошки (желательно в кожуре) и обязательно овощи! Картофель можно заменить лавашом.

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следите за размером порции, возьмите тарелку средних размеров, положите на одну половину овощи, на вторую шашлык и гарнир, съешьте с удовольствием и больше не подкладывайте добавку.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

если Вы на свежем воздухе целый день, то необходимо так же добавить пару перекусов, один обязательно съешьте перед тем, как готовить шашлык, чтобы не бросаться на мясо дико голодными.

Перекусами могут быть - фрукт, орехи, яйцо+огурец, хлеб+сыр, творожные рулетики. И постарайтесь ограничить алкоголь - это быстрые углеводы, которые разжигают аппетит еще больше, и Вы теряете контроль над количеством съеденного. Предпочтение лучше отдать сухому вину, а еще лучше пейте простую воду и больше двигайтесь.

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