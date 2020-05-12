Куди дівається жир при схудненні і чому так важлива вода: чітка відповідь дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розкрила тонкощі зв'язку питного режиму і схуднення

Про те, що питної баланс не тільки основа здоров'я, але і важливий момент у комплексному підході до схуднення, відомо давно. Дієтолог Єва Шишова детально розповіла в Instagram, куди йде жир при схудненні і як це пов'язано в достатньою кількістю рідини в організмі.

Куди "йде" жир коли ми худнемо? Одні думають, що він виходить на поверхню шкіри з потом, тому тренуються в харчовій плівці і поясах з ефектом сауни. Інші вважають, що жир перетворюється в м'язи. Треті вважають, що жир перетворюється в енергію, забувши закон збереження маси речовин: "Вага всіх речовин, що вступають в реакцію, дорівнює вазі всіх продуктів реакції".

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А як насправді з біохімії нашого організму? При спалюванні жиру відбувається його оксиление, реакція з киснем. Теж саме з невеликими поправками приходить при спалюванні дров.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Під дією кисню молекула жиру розпадеться на вуглекислий газ і воду із звільненням енергії. І ось головний момент. Якщо в клітині немає води, то вона не розпадеться (не окислиться, ця жирова клітина не згорить). Саме тому ті, хто не вживає воду - погано худнуть. В їх клітинах просто напросто немає води. А не жир на пряму перетворюється в енергію.

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Вуглекислий газ покидає тіло з диханням, вода йде з сечею, потом і так само через дихання. Таким чином, через легені виводиться велика частина колишнього жиру. У якомусь сенсі легкі основний жировивідний орган.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Щоб схуднути на 10 кг жиру, потрібно вдихнути 29 кг кисню, видихнути 28 кг вуглекислого газу і вивести з організму різними способами 11 літрів води! Але клітинної води, а не тієї, яка потрапляє в шлунок і кишечник. Навіть якщо ви п'єте багато води, ваш організм може бути зневоднений на клітинному рівні.

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