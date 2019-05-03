Красота по-украински: топ-7 бьюти-правил от "Миссис Вселенной" Юлии Гершун

Меценат, телеведущая и обладательница самых престижных наград мировых конкурсов красоты Юлия Гершун живет в активном жизненном ритме, успевая сделать 1000 и 1 дело. В 2018 году она одержала победу на конкурсе "Миссис Вселенная 2018", который проходил на Филиппинах.

При этом 29-летняя девушка всегда выглядит сногсшибательно. В чем же секрет? Украинская красавица рассказала РБК LITE о своих бьюти-лайфхаках отменной фигуры и прекрасного самочувствия.

Здоровье

Красота – это в первую очередь здоровье, поэтому не стоит им пренебрегать. В связи с моим очень плотным графиком съемок и конференций, особое внимание уделяю полноценному отдыху. Всем известно, что именно во время сна наш организм полностью восстанавливает энергию. Я стараюсь не жертвовать сном, поэтому каждое утро чувствую прилив бодрости и готова к новым свершениям. Просыпаясь, начинайте свой день с благодарности миру. По утрам практикуйте вакуум живота, а также делайте самомассаж лица и тела. Легкая зарядка еще никому не помешала. Чувствуйте себя и всегда прислушивайтесь к своему организму.

Питание

Не зря же говорят: "Мы – это то, что мы едим". Организм нужно насыщать питательными веществами. Думаю, не стоит объяснять о вреде фаст-фуда, газировок, мучных изделий и т.д. Я предпочитаю раздельное питание. Рацион должен быть сбалансированным и комфортным индивидуально для каждого. Лично я против диет, считаю, что они только приносят вред организму. В основе проблемы лишнего веса лежит психологическая проблема, наверняка, вы не раз замечали, что человек после недели голодания, вновь прибавляет в весе. А вот правильное питание – залог легкости в теле, шикарной фигуры, молодости кожи и хорошего настроения.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Водный баланс

Обязательно соблюдайте питьевой режим. Нашему организму нужна чистая вода, а не в виде чая, кофе или других напитков. Не бойтесь, что у вас появятся отеки, определите для своего телосложения комфортную норму воды в день. Если вам сложно сразу начать употреблять необходимое количество жидкости, поставьте себе напоминания на протяжении дня или установите специальное приложение на гаджеты.

Фото: Юлия Гершун (пресс-служба)

Физические нагрузки

С самого детства я веду активный образ жизни: художественная гимнастика, балет, теннис, верховая езда, вейкбординг, лыжи и др. Считаю, что спорт – это must have нашего времени. Если вам не нравится заниматься в тренажерном зале, выберете то, что вам по душе – танцы, стретчинг, йогу или пилатес, главное, делайте это систематически.

Фото: Юлия Гершун (пресс-служба)

Вдохновение

Неиссякаемый источник вдохновения – это путешествия. Смена картинки всегда дает мне огромный положительный заряд и свежие идеи. Музеи, театры, выставки, пешие прогулки старинными улочками, аутентичная кухня – именно так в изучении культуры других народов, на стыке истории рождаются мои новые проекты.

Любовь к себе и искренний смех – это два источника силы, о которых мы часто забываем в рабочей рутине. Кроме того, смех способствует уменьшению гормонов стресса и напряжения, укрепляется иммунная система, а мозг получает импульсы, оказывающие благотворное влияние на весь организм.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Уход на высоте

У меня очень насыщенный график и зачастую мероприятия происходят в разных уголках мира, поэтому большую часть времени я провожу в дороге или самолете. Не стоит забывать о восстановлении после перелета, так как наш организм в это время также испытывает стресс. Не забудьте позаботиться об увлажнении кожи и возьмите с собой патчи, тканевые или гидрогелевые маски и термальную воду.

Beauty-дни

Каждой девушке стоит устраивать себе дни красоты: сходите с подружкой на маникюр, сделайте уход для волос, посетите косметолога, обновите прическу. Также не забудьте уделить внимание своему телу, не только в спортивном клубе, но и в спа кабинете на процедуре обертывания или массажа. И, конечно же, не забывайте улыбаться и благодарить вселенную за все, что вы чувствуете.

Фото: Юлия Гершун (пресс-служба)

Если вы начнете применять эти правила, то сразу заметите, насколько улучшится качество вашей жизни. Работа над собой – это нелегкий труд, но оно того стоит, не так ли?

Напомним, звезда "Орла и Решки" Алина Астровская без макияжа показала акне и рассказала о борьбе с недостатками кожи.

Мы также писали, что Маша Ефросинина показала эффективное упражнение, которое поможет похудеть и снять стресс.

А еще публиковали 10 уроков красоты иконы стиля Виктории Бекхэм.