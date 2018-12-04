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Як бути красивою і привабливою: поради від Леоніли Гузь

Lite » Краса і здоров'я 04.12.2018 - 07:39
Як бути красивою і привабливою: поради від Леоніли Гузь
Леоніла Гузь (фото: instagram.com/leonila.guz)

Міс Україна 2018 озвучила кілька порад краси, якими повинна скористатися кожна дівчина

Міс Україна 2018 Леоніла Гузь, яка вже восьмого грудня буде представляти нашу країну на найпрестижнішому конкурсі краси, розповіла, як тримати себе у формі, бути гарною і привабливою.

Як бути красивою і привабливою: поради від Леоніли Гузь

Леоніла Гузь (фото: instagram.com/leonila.guz)

Перш за все, сказала дівчина у інтерв'ю журналу Ukrainian People, потрібно любити себе та піклуватися про своє здоров’я і емоційне самопочуття.

"Щоб горіли очі та співала душа. Оберіть приємний вид активного відпочинку та поважайте своє тіло. Їжте корисну їжу, але не обмежуйте себе у улюблених стравах", - порадила красуня.

Як бути красивою і привабливою: поради від Леоніли Гузь

Леоніла Гузь (фото: instagram.com/leonila.guz)

При цьому сама Леоніла зізналася, що не має шкідливих звичок. 

"Я за здоровий спосіб життя. Дієт ніколи не дотримувалась - завжди їла усе, що хотіла. Просто їм здорову їжу та п’ю багато води", - сказала вона.

Життєві принципи Леоніли Гузь: 

  • Бути чесною з собою та світом. 
  • Поважати себе та оточуючих. 
  • Бути сильною та вірити у свої сили. 
  • Бути доброю та допомагати тим, хто цього потребує. 
  • Радіти життю!

Як бути красивою і привабливою: поради від Леоніли Гузь

Леоніла Гузь (фото: instagram.com/leonila.guz)

Раніше перша красуня України розповіла про особисте життя і згадала про те, як взагалі потрапила на цей престижний конкурс.

Відео: РБК-Україна

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