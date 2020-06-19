Красивое тело за 15 минут: Настя Каменских в прозрачном топе поделилась списком чудо-упражнений

Настя Каменских старается радовать поклонников полезным и мотивирующим контентом. Она делится опытом, как поддерживать себя в форме и публикует действенные советы по питанию, а также дает подробные описания упражнений, котрый помогут сделать тело стройным и подтянутым. И, конечно, лучшая мотивация – сама певица, котрая демонстрирует свои спортивные достижения и хвастается прекрасной спортивной формой. Настя опубликовала топ-3 упражнения, выполнение котрых займет всего 15 минут, а в итоге можно будет получить стройную фигуру без лишних хлопот.

Певица позирует в черных лосинах и прозрачном топе, ее волосы собраны в пучок, она обошлась без макияжа. Певица рассказала, как стать обладательницей красивого тела всего за 15 минут в день.

"Даже несложные нагрузки с утра натощак очень эффективны! Так быстрее сжигаются калории, снижается аппетит на весь день и быстрее пробуждается мозг! Главное - не давайте себе слишком большие нагрузки и всегда делайте разминку.

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Планка стоя на локтях.

Поставьте локти на пол, как Сфинкс и вытяните тело в струнку. Держите все тело в напряжении и ровно - втяните попу и живот и не прогибайте поясницу. Выполните три круга по 30 секунд.

Это упражнение творит чудеса!

Настя Каменских показала спортивное утро возле дома (фото: instagram.com/kamenskux)

Отжимания с широким разведением рук.

Начните отжиматься с коленей, если вам пока сложно делать это классическим способом. Поставьте руки широко и опускайте корпус как можно ниже. Вы почувствуйте, как подтягиваются не только ваши ручки, но и мышцы груди и пресса. Начните с двух подходов по 10-15 раз

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Приседание у стены

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Крепко обопритесь спиной об стену и сделайте приседание до параллели бёдер с полом. Угол в колене должен составлять 90 градусов. Руки сложите в замок перед собой. Удерживайте такое положение на протяжении 30 секунд

Для начала сделайте 2 подхода по 5 раз.



⠀Настя Каменских регулярно тренеруется и правильно питается (фото: instagram.com/kamenskux)

Такие упражнения не заменят полноценной тренировки, но тоже способны классно укрепить и подтянуть тело, если выполнять их регулярно и при этом правильно питаться!" - заверила артистка.

Ранее Настя Каменских поделилась личными рецептами вкусных летних пп-сладостей.