Кожа стала чище: Вера Брежнева поделилась опытом полного отказа от добавленного сахара

Вера Брежнева — одна из селебритис, кто активно делится секретами красоты, здоровья, идеальной фигуры. Для этих целей Брежнева даже создала отдельный блог в сети instagram — “VB Diary”. Где с завидной регулярностью делится мотивацией с многотысячной армией фолловеров. Одна из “топ-тем” в блоге Брежневой — отказ от сахара. Следует отметить, что Брежнева неоднократно рассказывала в интервью, что она полностью отказалась от сахара! И это было одно из самых правильных ее решений в вопросе питания. В новом посте Брежнева вновь затронула эту тему и рассказала, как произошел ее отказ от “сладкой смерти”.

Для начала певица отметила, что на домашней изоляции очень сложно прекратить походы к холодильникам. Однако Вера держится!

“Мне одной кажется, что чем больше сидим дома, тем больше едим? Но буду честной — я держусь хорошо, и по весу и по формам. Мне вообще кажется, что вы уже почти все обо мне знаете: сколько раз я ем и что, как тренируюсь, о чем думаю. Но зато и знаете, благодаря чему держу себя в форме. И есть вещи, которыми я готова даже похвастаться. Например — я действительно живу без добавленного сахара! И сегодня поговорим ещё об одной привычке”, — обращается к поклонникам Брежнева.

Далее экс-солистка “ВИА Гры” рассказала о своих тернистых “отношениях” с сахаром.

“Моя любовь к сладенькому родом из детства. И 4 чайных ложки с горкой на одну чашку чая были нормой. В общем, мы очень долго были близки. Наши отношения были похожи на зависимость. Я не могла без него, но и с ним мне было плохо. Я уходила несколько раз, но все равно возвращалась. Ведь он был такой беленький, такой вкусненький”, — признается Вера.

“Но я решила, что я сильнее, и ему тоже решила это доказат !! Сначала прошла #14днейбезсладкого Аниты Луценко , но все еще не готова была жить без него. Потому ещё долго отучала себя. Затем ещё был марафон “Могу без сахара” от @ursula__kim и так, как я была партнером и ответственна перед участниками, я гораздо серьезнее отнеслась. И через время после окончания марафона я поняла, что меня больше к нему не тянет. Что все сладкое, что я начала пробовать мне стало приторно. И вот тут я поняла — СВОБОДА!!! Я не могу передать вам этой радости, когда тебя не тянет!! И даже, простите за подробности, слюна не течёт. Тут и кожа стала чище, и здоровье улучшилось, при этом удовольствий не убавилось”, — делится мотивацией Брежнева.

Поэтому, исходя из личного опыта, Брежнева настоятельно рекомендует прививать себе новую привычку — жизнь без сахара!

“Итак, прививаем ещё одну здоровую привычку — ЖИЗНЬ БЕЗ ДОБАВЛЕННОГО САХАРА. В одном посте все не поместится, но пока начнем вот с чего. Контролируем и убираем продукты/блюда, где есть добавленный сахар. (Тот самый — беленький, рафинированный, вымытый). Куда сахар добавляли. Например. В морковке есть сахар, но он природный. А в варенье сахар добавили. В следующем посте напишу больше информации и примеров. А пока предлагаю попробовать начать с малого”, — подытожила певица.

Фото: instagram.com/vbdiary

Кстати, одна из поклонниц уточнила: “Вера, а остальные? Дети тоже без сахара или заменяют?”

“Да. Сара пьет без сахара, муж тоже”, — отвечает Брежнева.

А на вопрос, с чем же тогда пить чай, Вера с юмором отвечает — с удовольствием!

Фолловеры исполнительницы поспешили поблагодарить ее за новый полезный пост-мотивацию.

“Вера, спасибо огромное за ваш труд: эфиры, посты, очень много полезного! Вы скрасили нашу самоизоляцию”

“Я в том году ещё, почитав ваши посты, Вера, уже год как отказалась от сахара. Спасибо Вам! И стала больше ходить, просто ходить час-полтора, финансовой возможности ходить спортзалы нет, поэтому я для себя выбрала быструю ходьбу. И всё это началось год назад, когда почитала, что пишите Вы здесь. Мотивируйте и дальше”

“Благодаря Вам, Вера. Узнала о марафоне 14 дней безликого у Аниты и сама плюс всех подруг подсадила! Были те же качели: то ем, то не ем! И вдруг однажды ем и мне не лезет. Ураааа свобода”

“Я прямо сейчас пью чай, передо мной шоколадка #milkabubbles и совсем не хочется. А ещё недавно съела бы всю и не заметила. Спасибо Верушке за мотивацию и посты и полезные”

“Исключил сахар (скрытый тоже) из рациона несколько лет назад. И жизнь наконец засияла красками. Сахар это зло)”

Скриншот комментариев: instagram.com/vbdiary

Напомним, ранее Вера Брежнева показала все прелести фигуры топлес и поделилась секретами стройности.