Косметолог назвала основные правила ухода за проблемной кожей на море

Иллюстративное фото (pexels.com)

Активное солнце часто обостряет воспаления на лице

Во время отдыха на море следует уделить особое внимание уходу за кожей лица, особенно если вы являетесь не очень удачливой обладательницей проблемной кожи, склонной к воспалениям и акне. Основными правилами ухода поделилась косметолог-дерматолог Александра Малахова на своей странице в Instagram.

Солнце запускает определенный процесс на коже, называется он гиперкератоз, активное солнце в летний период может сильно обострить течение акне: вопреки мифу, что солнце и загар подсушивает воспаления.

На самом деле солнце замедляет процесс самообновления кожи и нарушает естественный баланс микрофлоры кожи. Поэтому воспалений, закрытых комедонов на коже становится больше, хотя поначалу это выглядит иначе. Через 3 недели от момента загара видны последствия - это сильное обострение акне и параллельное шелушение и обезвоженность кожи.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

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Правила ухода за проблемной кожей:

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Не забывайте про глубокое очищение кожи. Захватите с собой очищающие средства с мягкими кислотами, гликолевой, салициловой, ферментами и энзимами. Умывайтесь 2 раза в день, в 2 этапа.

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В идеале при склонности к акне за неделю до отпуска сделать глубокую чистку - ультразвуковую и механическую.

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На море, если вы используете крем с SPF, добавьте в уход средство для глубокого очищения раз в 5-7 дней.

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По возможности замените крем на минеральную пудру с SPF - вероятность обострения акне сократится в разы.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

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Используйте средства для снижения выработки себиума (принимать внутрь).

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Ограничьте употребление продуктов, которые усиливают выработку кожного сала: сладкое, молочные продукты, куриное мясо, газированные напитки, сладкие фрукты, продукты с высоким ГИ.



Иллюстративное фото: (pexels.com)

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Сразу после приезда сделайте фотодинамическую терапию (ФДТ).

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Не забывайте про маски для очищения пор и ночные сыворотки с кислотами, выравнивающие текстуру кожи.



Иллюстративное фото: (pexels.com)

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Возьмите с собой средства SOS при акне, если на солнце все-таки случится обострение на период использования (2-3 недели).

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Не используйте жирные крема, маски и масла на солнце, не ходите на курс массажа лица по маслу на отдыхе.

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Используйте мягкие увлажняющие сыворотки.

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