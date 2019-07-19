Косметолог назвала основні правила догляду за проблемною шкірою на морі

Активне сонце часто загострює запалення на обличчі
Під час відпочинку на морі слід приділити особливу увагу догляду за шкірою обличчя, особливо якщо ви є не дуже щасливою володаркою проблемної шкіри, схильної до запалень і акне. Основними правилами догляду поділилася косметолог-дерматолог Олександра Малахова на своїй сторінці в Instagram.
Сонце запускає певний процес на шкірі, називається він гіперкератоз, активне сонце в літній період може сильно загострити перебіг акне: всупереч міфу, що сонце і засмага підсушує запалення.
Насправді сонце уповільнює процес самовідновлення шкіри і порушує природний баланс мікрофлори шкіри. Тому запалень, закритих комедонов на шкірі стає більше, хоча спочатку це виглядає інакше. Через 3 тижні від моменту засмаги видно наслідки - це сильне загострення акне і паралельне лущення і зневоднення шкіри.
Ілюстративне фото: (pexels.com)
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Правила догляду за проблемною шкірою:
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Не забувайте про глибоке очищення шкіри. Захопіть з собою очищаючі засоби з м'якими кислотами, гліколевою, саліциловою, ферментами і ензимами. Умивайтеся 2 рази в день, в 2 етапи.
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В ідеалі при схильності до акне за тиждень до відпустки зробити глибоку чистку - ультразвукову і механічну.
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На море, якщо ви використовуєте крем з SPF, додайте у догляд засіб для глибокого очищення раз в 5-7 днів.
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По можливості замініть крем на мінеральну пудру з SPF - ймовірність загострення акне скоротиться в рази.
Ілюстративне фото: (pexels.com)
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Використовуйте засоби для зниження вироблення себіума (приймати всередину).
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Обмежте вживання продуктів, які підсилюють вироблення шкірного сала: солодке, молочні продукти, куряче м'ясо, газовані напої, солодкі фрукти, продукти з високим ГІ.
Ілюстративне фото: (pexels.com)
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Відразу після приїзду зробіть фотодинамічну терапію (ФДТ).
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Не забувайте про маски для очищення пор і нічні сироватки з кислотами, вирівнюючі текстуру шкіри.
Ілюстративне фото: (pexels.com)
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Візьміть з собою засоби SOS при акне, якщо на сонці все-таки трапиться загострення на період використання (2-3 тижні).
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Не використовуйте жирні креми, маски і масла на сонці, не ходіть на курс масажу обличчя по маслу на відпочинку.
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Використовуйте м'які зволожуючі сироватки.
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