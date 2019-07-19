ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Косметолог назвала основні правила догляду за проблемною шкірою на морі

Lite » Краса 19.07.2019 - 14:27
Косметолог назвала основні правила догляду за проблемною шкірою на морі
Ілюстративне фото (pexels.com)

Активне сонце часто загострює запалення на обличчі

Під час відпочинку на морі слід приділити особливу увагу догляду за шкірою обличчя, особливо якщо ви є не дуже щасливою володаркою проблемної шкіри, схильної до запалень і акне. Основними правилами догляду поділилася косметолог-дерматолог Олександра Малахова на своїй сторінці в Instagram.

Сонце запускає певний процес на шкірі, називається він гіперкератоз, активне сонце в літній період може сильно загострити перебіг акне: всупереч міфу, що сонце і засмага підсушує запалення.

Насправді сонце уповільнює процес самовідновлення шкіри і порушує природний баланс мікрофлори шкіри. Тому запалень, закритих комедонов на шкірі стає більше, хоча спочатку це виглядає інакше. Через 3 тижні від моменту засмаги видно наслідки - це сильне загострення акне і паралельне лущення і зневоднення шкіри.

Косметолог назвала основні правила догляду за проблемною шкірою на морі

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Правила догляду за проблемною шкірою:

Не забувайте про глибоке очищення шкіри. Захопіть з собою очищаючі засоби з м'якими кислотами, гліколевою, саліциловою, ферментами і ензимами. Умивайтеся 2 рази в день, в 2 етапи.

В ідеалі при схильності до акне за тиждень до відпустки зробити глибоку чистку - ультразвукову і механічну.

На море, якщо ви використовуєте крем з SPF, додайте у догляд засіб для глибокого очищення раз в 5-7 днів.


По можливості замініть крем на мінеральну пудру з SPF - ймовірність загострення акне скоротиться в рази.

Косметолог назвала основні правила догляду за проблемною шкірою на морі

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Використовуйте засоби для зниження вироблення себіума (приймати всередину).

Обмежте вживання продуктів, які підсилюють вироблення шкірного сала: солодке, молочні продукти, куряче м'ясо, газовані напої, солодкі фрукти, продукти з високим ГІ.

Косметолог назвала основні правила догляду за проблемною шкірою на морі
Ілюстративне фото: (pexels.com)
⠀⠀

Відразу після приїзду зробіть фотодинамічну терапію (ФДТ).

Не забувайте про маски для очищення пор і нічні сироватки з кислотами, вирівнюючі текстуру шкіри.

Косметолог назвала основні правила догляду за проблемною шкірою на морі
Ілюстративне фото: (pexels.com)
⠀⠀

Візьміть з собою засоби SOS при акне, якщо на сонці все-таки трапиться загострення на період використання (2-3 тижні).

Не використовуйте жирні креми, маски і масла на сонці, не ходіть на курс масажу обличчя по маслу на відпочинку.

Використовуйте м'які зволожуючі сироватки.

Нагадаємо, дієтолог і нутриціолог Світлана Нікітчук попередила про небезпеку сонця і розповіла, як правильно і безпечно засмагати.

Раніше дієтолог і фітнес-тренер Катерина Медушкина розповіла, чим ми "вбиваємо" красу і молодість.

Красиво чи небезпечно: як правильно засмагати Як зупинити випадіння волосся: план дій
Новини України кожакрасота
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся