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Так ли полезны: диетолог раскрыла правду о популярных суперфудах

Lite » Еда 22.02.2020 - 15:17
Так ли полезны: диетолог раскрыла правду о популярных суперфудах
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Эксперт дала ответ, стоят ли эти продукты своих денег

Сейчас различные так называемые суперфуды на волне популярности и по слухам, обладают едва ли не волшебными полезными свойствами. Так ли это на самом деле? Диетолог Алла Манайкина, которая ранее развеяла заблуждения о морепродуктах, детально рассмотрела на своей странице в Instagram некоторые популярные суперфуды и рассказала, насколько они полезны и оправдывают свою высокую стоимость.

Ягоды годжи - они полезны, но уступают по составу клюкве, бруснике, чернике, а аминокислоты, которые содержатся в годжи, дублируются лесными ягодами, нет смысла переплачивать. ⠀

Семена чиа - польза для снижения веса действительно большая, так как семена заставляют чувствовать себя сытым. Их особенно хорошо употреблять женщинам во время менопаузы, они содержат фитоэстрогены лигнаны (мужчинам фитоэстрогены не нужны). Семена чиа можно сравнить с семенами льна, которые стоят значительно дешевле.

Так ли полезны: диетолог раскрыла правду о популярных суперфудах

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Ягоды асаи - не содержат какого-то огромного количества витамина А, C, E. Единственная особенность – в их составе бензойная кислота, которая также содержится и в лесных ягодах. Бензойная кислота – натуральный консервант, который омолаживает организм. Можно сравнить с черной смородиной.

Спирулина - действительно обладает высоким содержанием белка (54%). Еще очень много свободных аминокислот. В отличие от сои, не содержит глютена и фитоэстрогенов.

Так ли полезны: диетолог раскрыла правду о популярных суперфудах

Иллюстративное фото (svetlana-shtein.com)

Киноа - можно сравнить с полбой. Она ничем особо не отличается, просто полба не такая вкусная. Киноа – это псевдозлак, но, если мы возьмем дикий рис, тоже псевдозлак, он более полезен и стоит дешевле. По составу киноа практически такое же, как гречка: оно понижает уровень сахара в крови, улучшает обмен веществ, уменьшает воспалительные реакции, то есть киноа сравнимо с гречкой, но стоит в 10 раз дороже из-за своей экзотичности.

Так ли полезны: диетолог раскрыла правду о популярных суперфудах

Иллюстративное фото (unsplash.com)

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