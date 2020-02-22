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Что не стал бы есть диетолог: продукты, которые лучше исключить из рациона

Lite » Еда 22.02.2020 - 08:38
Что не стал бы есть диетолог: продукты, которые лучше исключить из рациона
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, что убрала из рациона своей семьи и вам советует

Диетолог-нутрициолог Елена Кален отметила, что для нее очень важно, что лежит у нее в холодильнике. Ведь от этих продуктов зависит здоровье семьи, наша работоспособность и эффективность. Так что эксперт, которая ранее назвала топ-5 продуктов, которые не стоит сочетать при похудении, на своей странице в Instagram рассказала, каких продуктов нет в рационе ее семьи. Она советует и вам исключить их.

1. Сладкая газировка

Я никогда не стану пить сладкие газированные напитки. Всего в одном стакане количество сахара в несколько раз превышает дневную норму. Искусственные красители способствуют возникновению рака, а фосфорная кислота, входящая в состав сладкой газировки, препятствует усвоению кальция, что ведет к заболеваниям зубов и костей.

Что не стал бы есть диетолог: продукты, которые лучше исключить из рациона

Иллюстративное фото (unsplash.com)

2. Батончики мюсли

Также не рекомендую употреблять батончики мюсли, они далеки от здорового питания. В них все те же утратившие свою пользу зерна, много сахара и искусственных красителей.

3. Подсолнечное масло

В своем рационе я не использую подсолнечное масло. Оно богато Омега-6, который мы и так получаем из других продуктов. Рекомендую заменить употребление подсолнечного масла на льняное, кукурузное, конопляное, рапсовое, рыжиковое и кунжутное. Они богаты Омега — 3, что куда важнее для нашего организма.

Что не стал бы есть диетолог: продукты, которые лучше исключить из рациона

Иллюстративное фото (unsplash.com)

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