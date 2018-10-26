Комаровский рассказал, как правильно лечить ангину

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Эксперт утверждает, что эффективным средством при борьбе с заболеванием являются антибиотики

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал подписчикам, как правильно лечить ангину и, что является самым эффективным средством при борьбе с заболеванием. Соответствующий пост опубликован в Instagram.

"Ангина в обязательном порядке должна лечиться антибиотиками. Тут очень часто есть путаница со словами. Просто народное мнение и даже мнение некоторых врачей сводится к тому, что они называют ангиной любую боль в горле. Красное горло, красные миндалины - это ангина", - пишет врач.

По словам Комаровского, если рассматривать с точки зрения классической медицины, ангина - это острая бактериальная инфекция, при которой воспаление в горле вызвано одним из двух микробов, либо стрептококком, либо стафилококком.

Эксперт подчеркивает: "Ваша задача, понимание того факта, что ангина, которая не лечится антибиотиками, с очень высокой степенью вероятности может дать осложнения на сердце и почки".

Врач утверждает, что ангина может пройти и без антибиотиков, однако лучше перестраховаться, так как антибиотики являются самым эффективным способом уменьшить страдания больного и вероятность осложнений.

Скриншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

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