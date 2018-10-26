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Комаровський розповів, як правильно лікувати ангіну

Lite » Краса і здоров'я 26.10.2018 - 08:32
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Експерт стверджує, що ефективним засобом при боротьбі із захворюванням є антибіотики

Відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів підписникам, як правильно лікувати ангіну і, що є найбільш ефективним засобом при боротьбі із захворюванням. Відповідний пост опублікований в Instagram.

"Ангіна в обов'язковому порядку повинна лікуватися антибіотиками. Тут дуже часто є плутанина зі словами. Просто народна думка і навіть думка деяких лікарів зводиться до того, що вони називають ангіною будь-який біль у горлі. Червоне горло, червоні мигдалини - це ангіна", - пише лікар.

За словами Комаровського, якщо розглядати з точки зору класичної медицини, ангіна - це гостра бактерійна інфекція, при якій запалення в горлі викликано одним з двох мікробів, або стрептококом, або стафілококом.

Експерт підкреслює: "Ваше завдання, розуміння того факту, що ангіна, яка не лікується антибіотиками, з дуже високим ступенем ймовірності може дати ускладнення на серце і нирки".

Лікар стверджує, що ангіну можна вилікувати і без антибіотиків, проте краще перестрахуватися, так як антибіотики є самим ефективним способом зменшити страждання хворого і ймовірність ускладнень.

Комаровський розповів, як правильно лікувати ангінуСкріншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, Комаровський розповів, чим поїти дитину при хворобі.

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