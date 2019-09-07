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Каким тренировкам отдать предпочтение в зрелом возрасте: эксперт озвучила список

Lite » Красота 07.09.2019 - 14:14
Каким тренировкам отдать предпочтение в зрелом возрасте: эксперт озвучила список
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Специалист раскрыла тонкости физических нагрузок для людей зрелого возраста

С возрастом тренировки имеют не меньшее значение, чем в юности и молодости. Правда, в зрелом возрасте занятия спортом имеют свои особенности, которые стоит учитывать для лучшего результата. О том, каким нагрузкам лучше отдать предпочтение женщинам старшего возраста рассказала в instagram эксперт по похудению Катя Медушкина. Кстати, ранее она назвала продукты для улучшения сна.

Тренировки для людей старшего возраста должны отличаться от тренировок для тех, кому 20. Многие представили себе лечебную физкультуру или скандинавскую ходьбу. Но нет, вариантов гораздо больше.

Каким тренировкам отдать предпочтение в зрелом возрасте: эксперт озвучила список

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Силовые тренировки

Улучшают состояние связок и суставов, делают более плотной костную ткань. Силовые тренировки рекомендуют выполнять 2 раза в неделю, задействовав все группы мышц на одном занятии.

Если вы только приступаете к занятиям - начните с укрепления мышц спины и избегай осевой нагрузки на позвоночник. Например, вместо приседаний с тяжелым весом можно делать жим ногами.

Каким тренировкам отдать предпочтение в зрелом возрасте: эксперт озвучила список

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кардиотренировки

Полезны для сердечно-сосудистой системы и бесполезны для мышц. Лучше выполнять их в составе силовой, а не как самостоятельную тренировку. Начните с 10 минут, постепенно увеличивая время до 20-30 минут. Главное - умеренность, исключите интенсивные прыжки и резкие движения.

Каким тренировкам отдать предпочтение в зрелом возрасте: эксперт озвучила список

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Растяжка

Развивает гибкость, улучшает циркуляцию лимфы и крови. Приводит мышцы в тонус и замедляет процессы старения. Каждая тренировка должна начинаться с растяжки, она разогревает мышцы, и это позволяет избежать травм. Растяжка после тренировки поможет восстановиться и убрать напряжение в мышцах. Можно заниматься стретчингом в отдельный день, но только на разогретое тело.

Напомним, что диетолог Наталья Кошкина рассказала, как сдвинуть вес, если стрелка весов застыла на одной цифре.

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