ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Яким тренуванням віддати перевагу у зрілому віці: експерт озвучила список

Lite » Краса 07.09.2019 - 14:14
Яким тренуванням віддати перевагу у зрілому віці: експерт озвучила список
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Спеціаліст розкрила тонкощі фізичних навантажень для людей зрілого віку

З віком тренування мають не менше значення, ніж в юності і молодості. Щоправда, у зрілому віці заняття спортом мають свої особливості, які варто враховувати для кращого результату. Про те, яким навантаженням краще віддати перевагу жінкам старшого віку розповіла в instagram експерт по схудненню Катя Медушкина. До речі, раніше вона назвала продукти для поліпшення сну.

Тренування для людей старшого віку повинні відрізнятися від тренувань для тих, кому 20. Багато уявили собі лікувальну фізкультуру або скандинавську ходьбу. Але ні, варіантів набагато більше.

Яким тренуванням віддати перевагу у зрілому віці: експерт озвучила список

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Силові тренування

Покращують стан зв'язок і суглобів, роблять більш щільною кісткову тканину. Силові тренування рекомендують виконувати 2 рази в тиждень, задіявши всі групи м'язів на одному занятті.

Якщо ви тільки приступаєте до занять - почніть з укріплення м'язів спини і уникай осьового навантаження на хребет. Наприклад, замість присідань з важким вагою можна робити жим ногами.

Яким тренуванням віддати перевагу у зрілому віці: експерт озвучила список

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кардіотренування

Корисні для серцево-судинної системи і марні для м'язів. Краще виконувати їх у складі силової, а не як самостійну тренування. Почніть з 10 хвилин, поступово збільшуючи час до 20-30 хвилин. Головне - помірність, виключіть інтенсивні стрибки і різкі рухи.

Яким тренуванням віддати перевагу у зрілому віці: експерт озвучила список

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Розтяжка

Розвиває гнучкість, покращує циркуляцію лімфи і крові. Призводить м'язи в тонус і уповільнює процеси старіння. Кожне тренування має починатися з розтяжки, вона розігріває м'язи, і це дозволяє уникнути травм. Розтяжка після тренування допоможе відновитися і прибрати напругу в м'язах. Можна займатися стретчингом в окремий день, але тільки на розігріте тіло.

Нагадаємо, що дієтолог Наталія Кошкіна розповіла, як зрушити вагу, якщо стрілка ваг застигла на одній цифрі.

Пора за роботу: Сінді Кроуфорд показала, як працює над фігурою Попа як горіх: експерт поділилася вправами для пружних сідниць
Новини України спорт
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся