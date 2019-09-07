Яким тренуванням віддати перевагу у зрілому віці: експерт озвучила список

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Спеціаліст розкрила тонкощі фізичних навантажень для людей зрілого віку

З віком тренування мають не менше значення, ніж в юності і молодості. Щоправда, у зрілому віці заняття спортом мають свої особливості, які варто враховувати для кращого результату. Про те, яким навантаженням краще віддати перевагу жінкам старшого віку розповіла в instagram експерт по схудненню Катя Медушкина. До речі, раніше вона назвала продукти для поліпшення сну.

Тренування для людей старшого віку повинні відрізнятися від тренувань для тих, кому 20. Багато уявили собі лікувальну фізкультуру або скандинавську ходьбу. Але ні, варіантів набагато більше.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Силові тренування

Покращують стан зв'язок і суглобів, роблять більш щільною кісткову тканину. Силові тренування рекомендують виконувати 2 рази в тиждень, задіявши всі групи м'язів на одному занятті.

Якщо ви тільки приступаєте до занять - почніть з укріплення м'язів спини і уникай осьового навантаження на хребет. Наприклад, замість присідань з важким вагою можна робити жим ногами.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кардіотренування

Корисні для серцево-судинної системи і марні для м'язів. Краще виконувати їх у складі силової, а не як самостійну тренування. Почніть з 10 хвилин, поступово збільшуючи час до 20-30 хвилин. Головне - помірність, виключіть інтенсивні стрибки і різкі рухи.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Розтяжка

Розвиває гнучкість, покращує циркуляцію лімфи і крові. Призводить м'язи в тонус і уповільнює процеси старіння. Кожне тренування має починатися з розтяжки, вона розігріває м'язи, і це дозволяє уникнути травм. Розтяжка після тренування допоможе відновитися і прибрати напругу в м'язах. Можна займатися стретчингом в окремий день, але тільки на розігріте тіло.

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