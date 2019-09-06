Меню для здорового сна: эксперт раскрыла важные секреты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт поделилась советами, как улучшить качество сна

Рацион напрямую связан с качеством сна, и чтобы отдых ночью был здоровым, следует правильно организовать питание в течение дня. Так считает эксперт по похудению Катя Медушкина, которая ранее рассказала, какому шоколаду отдать предпочтение худеющим. В Instagram она написала, как грамотно составить меню для полноценного сна.

И переедание, и голодание ведут к одному результату - поверхностному сну, долгому засыпанию или вовсе бессоннице. “Бонусы” - изжога от обжорства, а от голодания - застой желчи и жировой гепатоз, когда гликоген в печени заменяет жир.

Наряду с питанием и спортом сон - неотъемлемый элемент здорового образа жизни, который позволяет “редактировать” вес и физическую форму.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нехватка сна - верный путь к лишним килограмам. Организм пытается восполнить энергетический запас, требуя больше еды, а низкий уровень соматотропного гормона, выделяющегося во сне, повышает уровень стресса, блокирует метаболизм, не дает восстанавливаться мышцам и тканям.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Топ-3 способа улучшить качество сна через питание:

Составьте рацион на день

5-6 приемов пищи, последний из которых - не позднее 30-60 минут до сна.

Питайтесь правильно

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Фастфуд, трансжиры, быстрые углеводы вредят не только талии, но и отдыху, сокращая медленную фазу сна.

Выбирайте полезные “сонные” продукты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Например, перекус перед сном лучше сделать белковым - доказано, что казеин лучше усваивается вечером. Поужинать можно индейкой - источником триптофана, необходимого для выработки серотонина. Вместе со шпинатом в организм поступит магний для крепкой нервной системы, ведь стрессы - одна из главных причин плохого сна.

Напомним, что диетолог Наталья Макиенко назвала продукты для здоровой и красивой кожи.