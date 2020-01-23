Как избежать обжорства зимой: советы гастроэнтеролога

По словам эксперта, холод - прямой путь к перееданию
В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», рассказали, как правильно питаться в зимний период, чтобы избежать проблем со здоровьем и не набрать лишнего веса.
Врач-гастроэнтеролог отметила, что лучшим выбором станет 3-разовое питание, а на перекус вместо шоколада и выпечки следует выбрать фрукты или орешки – это лучше и для желудка, и для хорошего настроения.
Считается, что посуда синего и зеленого цвета уменьшает аппетит на подсознательном уровне (фото: unsplash.com/@brookelark)
Переедание – прямое следствие холода, – объясняет врач. Нет солнца, а соответственно, не хватает витамина Д, именно поэтому человек постоянно испытывает чувство голода. А еще в холодное время года существенно замедляется обмен веществ, из-за чего человек набирает лишние килограммы. Но утолить аппетит можно – «Ранок з Україною» предлагает несколько лайфхаков для уменьшения потребления пищи:
Физические нагрузки акутальны в любой период (фото: unsplash.com/@cathypham243)
А вот если уже поздно и несколько килограммов мешают – помочь проблеме можно чисткой организма. Детокс-рецепты просты:
Напомним, ранее Дмитрий Комаров рассказал, как загадочно похудел на 10 килограммов в Китае.