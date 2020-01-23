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Как избежать обжорства зимой: советы гастроэнтеролога

Lite » Красота 23.01.2020 - 14:36
Как избежать обжорства зимой: советы гастроэнтеролога
Иллюстративное фото: unsplash.com/@icons8

По словам эксперта, холод - прямой путь к перееданию

В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», рассказали, как правильно питаться в зимний период, чтобы избежать проблем со здоровьем и не набрать лишнего веса.

Врач-гастроэнтеролог отметила, что лучшим выбором станет 3-разовое питание, а на перекус вместо шоколада и выпечки следует выбрать фрукты или орешки – это лучше и для желудка, и для хорошего настроения.

  • «Зимой мы не должны переедать, потому что это очень большая нагрузка на внутренние органы, особенно на печень, поджелудочную, а также для самого состояния кишечника – именно он производит все гормоны счастья. Лучше всего обратиться к врачу, чтобы изменить питание, ведь проблема этого лежит в корне личных обменных процессов. Вы себя неправильно кормите», – рассказала врач Людмила Гончарова в программе «Ранок з Україною».

Как избежать обжорства зимой: советы гастроэнтеролога

Считается, что посуда синего и зеленого цвета уменьшает аппетит на подсознательном уровне (фото: unsplash.com/@brookelark)

Переедание – прямое следствие холода, – объясняет врач. Нет солнца, а соответственно, не хватает витамина Д, именно поэтому человек постоянно испытывает чувство голода. А еще в холодное время года существенно замедляется обмен веществ, из-за чего человек набирает лишние килограммы. Но утолить аппетит можно – «Ранок з Україною» предлагает несколько лайфхаков для уменьшения потребления пищи:

  • уменьшить размер тарелки. Вы даже не заметите, как вместе с этим уменьшится и объем пищи;
  • обратите внимание на посуду синего и зеленого цвета – психологи утверждают, что они подсознательно снижают аппетит;
  • если на вас внезапно напал голод – почистите зубы, так прямо посреди дня, а в качестве бонуса вас ждет белоснежная улыбка.

Как избежать обжорства зимой: советы гастроэнтеролога

Физические нагрузки акутальны в любой период (фото: unsplash.com/@cathypham243)

А вот если уже поздно и несколько килограммов мешают – помочь проблеме можно чисткой организма. Детокс-рецепты просты:

  • сауна – поможет вывести из организма лишнюю воду и токсины;
  • в течение одного дня употреблять только смузи. Коктейль из свежих овощей или фруктов очистит пищеварительную систему;
  • спорт – повисит тонус, а также уменьшит чувство голода и поможет предотвратить переедание.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров рассказал, как загадочно похудел на 10 килограммов в Китае.

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