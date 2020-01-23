Як уникнути переїдання взимку: поради гастроентеролога

За словами експерта, холод - прямий шлях до переїдання
У програмі «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», розповіли, як правильно харчуватися в зимовий період, щоб уникнути проблем зі здоров'ям і не набрати зайвої ваги.
Лікар-гастроентеролог зазначила, що найкращим вибором стане 3-разове харчування, а на перекус замість шоколаду та випічки слід обрати фрукти чи горішки – це краще і для шлунку, і для гарного настрою.
Вважається, що посуд синього і зеленого кольору зменшує апетит на підсвідомому рівні (фото: unsplash.com/@brookelark)
Переїдання – прямий наслідок холоду, – пояснює лікар. Немає сонця, а відповідно, не вистачає вітаміну Д, тож саме через це людина постійно відчуває голод. А ще у холодну пору року суттєво сповільнюється обмін речовин, через що людина набирає зайві кілограми. Але вгамувати апетит можна – «Ранок з Україною» пропонує кілька лайфхаків для зменшення вживання їжі:
Фізичні навантаження акутальні в будь-який період (фото: unsplash.com/@cathypham243)
А от якщо вже запізно й кілька кілограмів заважають – зарадити проблемі можна чисткою організму. Рецепти детоксу прості:
Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров розповів, як загадково схуд на 10 кілограмів в Китаї.