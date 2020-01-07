Позбавляємося від зайвих кілограмів: корисна пам'ятка для тих, що худнуть

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нутриціолог нагадала про найголовніші нюанси зниження ваги

Після свят багато хто хоче скинути набране за час рясних застіль, або ж почати худнути "з нового року". АнтиПП фітнес-нутриціолог Катя, яка раніше розкрила секрет, як не відмовлятися від солодкого при схудненні, поділилася на своїй сторінці в Instagram детальною пам'яткою для тих, що худнуть, у якій розписала основні моменти, на які потрібно звернути увагу.

1. Найважливіше - дефіцит калорій (енергії, що отримується з їжі). Саме харчування - основа схуднення, а не тренування, вони відповідають за м'язи і витривалість, швидкість, гнучкість і координацію.

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Щоб спалити запаси зайвого жиру, потрібно створити організму умови для використання цього жиру в якості енергії для своїх потреб. Тому потрібно створити дефіцит, щоб витрата була зі складів, а не їжі, що надходить.

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2. Немає жодного продукту, від якого товстіють. Також і не буває продуктів, від яких худнуть. Важливо НЕ ЩО їсти, а СКІЛЬКИ. Магія чисел і ви або худнете (за рахунок дефіциту калорій) або товстієте (за рахунок профіциту калорій). Чи з вами нічого не відбувається (підтримка або збереження ваги).



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Час і кількість прийомів їжі, а також час тренувань ніяк не впливає на швидкість схуднення і якість вашого тіла.

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4. БЖУ - ось що впливає на здоров'я та склад тіла

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Білки - з них складаються всі клітини і тканини, це наші м'язи, органи, волосся, шкіра, гормони, це наш імунітет.

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Жири необхідні для нормальної роботи репродуктивної системи, секреції статевих гормонів, а також відповідають за стан шкіри, волосся, нігтів, менструальний цикл.

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Жири є довгостроковим або резервним джерелом енергії.

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Вуглеводи - основне джерело оперативної енергії. Насамперед необхідні для мозку і клітин крові.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

5. Білок і клітковина - основа довгого насичення, знижує апетит і ризики зриву і зажора.

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Важливо на схудненні забезпечити мінімальну втрату м'язів, для цього важливо вживати підвищену норму білка.

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6. Тренування - регулярні заняття і необхідну кількість білка зберігають м'язову масу (або її нарощують), продовжуючи тим самим молодість і покращуючи здоров'я - зміцнюють судини і суглоби, знижують ризик розвитку остеопорозу і ССЗ.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог Олена Кален перерахувала топ-10 вправ на свята для стрункості і краси.