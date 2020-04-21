Как избавиться от целлюлита: топ-7 "золотых правил" от эксперта

Целлюлит выглядит на коже не слишком эстетично, и "апельсиновая корка" беспокоит практически всех женщин. Избавиться от нее весьма непросто, но возможно, если следовать правилам и пересмотреть свой образ жизни. Нутрициолог Елена Кален, которая ранее рассказала о правильном меню на обед и ужин, назвала в Instagram топ-7 правил, которые помогут забыть о целлюлите.

Это страшное для женщин слово — целлюлит! Разберемся в методах профилактики этой проблемы с помощью питания.

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Существует два основных правила:

Употреблять продукты, которые выбирает организм, и только при чувстве голода, эквивалентно дневным тратам энергии. Тогда лишняя еда не откладывается и не образует жировых отложений и целлюлита.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Для того, чтобы иметь красивую ровную кожу, следует питаться, придерживаясь баланса белков, жиров и углеводов. Наш организм сам знает, какое питание ему необходимо в данный момент времени. Прислушиваясь к своему телу, мы подбираем рацион индивидуально для себя.

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Вот несколько советов, соблюдая которые, вы уменьшите проявление или вовсе распрощаетесь с “апельсиновой коркой”:

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1.Реже принимать в пищу очень жирные продукты, например копчености, жирное мясо. Чаще готовить вареные и запеченные блюда, блюда на пару.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Уменьшить количество потребляемой соли. Это позволит избежать задержки жидкости в организме и межклеточном пространстве, что улучшит обмен веществ.

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3.Обдуманно подходить к выбору сладкого и мучного. Например, заменить молочный шоколад на горький, белый хлеб — на хлеб грубого помола или бородинский.

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4.Заменить крепкий кофе и черный чай на зеленый чай с натуральными травами. Кофе замедляет метаболизм и способствует откладыванию жиров, а травяной чай помогает ускорить обмен веществ, улучшает состояние кожи и организма в целом.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5.Исключить алкоголь или принимать его в минимальных количествах. Алкоголь снижает скорость обмена веществ, задерживает воду в организме, способствует образованию шлаков и токсинов, накоплению жира.

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6.Пить больше воды. Вода очищает организм, улучшает обмен веществ, выводит токсины и шлаки, что способствует профилактике целлюлита и улучшает состояние кожи.

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7.Включить в рацион больше зелени, овощей, каш, фруктов с низким содержанием сахара.

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