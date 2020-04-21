Як позбутися целюліту: топ-7 "золотих правил" від експерта

Екперт розповіла, як позбавитися від апельсинової кірки
Целюліт виглядає на шкірі не дуже естетично, і "апельсинова кірка" турбує майже всіх жінок. Позбутися від неї дуже непросто, але можливо, якщо слідувати правилам і переглянути свій спосіб життя. Нутриціолог Олена Кален, яка раніше розповіла про правильне меню на обід і вечерю, назвала в Instagram топ-7 правил, які допоможуть забути про целюліт.
Це страшне для жінок слово — целюліт! Розберемося в методах профілактики цієї проблеми з допомогою харчування.
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Існує два основних правила:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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Ось кілька порад, дотримуючись яких, ви зменшите прояв або зовсім розпрощалися з "апельсиновою кіркою":
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1.Рідше вживати в їжу дуже жирні продукти, як наприклад копченості, жирне м'ясо. Частіше готувати варені і запечені страви, страви на пару.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
2.Зменшити кількість споживаної солі. Це дозволить уникнути затримки рідини в організмі і міжклітинному просторі, що поліпшить обмін речовин.
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3.Обдумано підходити до вибору солодкого і мучного. Наприклад, замінити молочний шоколад на гіркий, білий хліб — на хліб грубого помелу або бородинський.
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4.Замінити міцну каву і чорний чай зелений чай з натуральними травами. Кави уповільнює метаболізм і сприяє відкладанню жирів, а трав'яний чай допомагає прискорити обмін речовин, покращує стан шкіри і організму в цілому.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
5.Виключити алкоголь або приймати його в мінімальних кількостях. Алкоголь знижує швидкість обміну речовин, затримує воду в організмі, сприяє утворенню шлаків і токсинів, накопичення жиру.
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6.Пити більше води. Вода очищає організм, покращує обмін речовин, виводить токсини і шлаки, що сприяє профілактиці целюліту і покращує стан шкіри.
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7.Включити в раціон більше зелені, овочів, каш, фруктів з низьким вмістом цукру.
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