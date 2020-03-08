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Как избавиться от целлюлита навсегда: действенная схема диетолога

Lite » Красота 08.03.2020 - 13:09
Как избавиться от целлюлита навсегда: действенная схема диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, почему возникает целлюлит и как его одолеть

Представительницы прекрасного пола готовы платить огромные деньги, только бы избавиться от этой ненавистной "апельсинной корочки". Но не все так дорого и сложно, если знать хотя бы поверхностно суть этой проблемы, а тем более – эффективные методы борьбы с ней. Диетолог Ева Шишова, которая ране научила выбирать правильный шоколад, поделилась в Instagram секретами борьбы с "апельсиновой корочкой", которые помогут забыть об этой проблеме навсегда.

Целлюлит - это отек жировой ткани + лишний жир + плохая циркуляция крови. Когда вы мало пьете, ваш организм начинает запасать воду (часто в лимфе), там жидкость застаивается и не дает полноценно циркулировать кровотоку, образуются уплотнения, это и есть целлюлит. Если к этому в придачу добавить сидячий образ жизни и большое количество соленой еды, а так же сахара (быстрые углеводы тоже провоцируют отеки, есть даже понятие "углеводный отек"), то вы получаете готовый комплект апельсиновой корки "пять звезд".

Поэтому принято считать, что целлюлит появляется от соленых чипсов и сладкой газировки, теперь вы точно знаете причину (соль и сахар).

Как избавиться от целлюлита навсегда: действенная схема диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Но шутки шутками, а бороться то надо! Пишу самые основные правила, без которых нет смысла бороться.

  • Налаживаем питание (5г соли в день, 4-6 ч.л. сахара, это относится и к продуктам, в которых соль и сахар уже содержится)
  • Начинаем вести активный образ жизни (это не обязательно "зверские" тренировки, просто больше ходим, забываем про лифт, швабру, пульт и тд.)

Как избавиться от целлюлита навсегда: действенная схема диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Поддерживаем водно-солевой баланс (5г соли + 1-2л чистой сырой воды в сутки)
  • Ну и контрольный удар - массажи, скарбы, обертывания, всё это даст толк только при соблюдении выше перечисленных правил.

Ранее диетолог Альбина Комиссарова ответила на распространенные вопросы худеющих о питании и тренировках.

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