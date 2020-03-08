Как избавиться от целлюлита навсегда: действенная схема диетолога

Эксперт рассказала, почему возникает целлюлит и как его одолеть
Представительницы прекрасного пола готовы платить огромные деньги, только бы избавиться от этой ненавистной "апельсинной корочки". Но не все так дорого и сложно, если знать хотя бы поверхностно суть этой проблемы, а тем более – эффективные методы борьбы с ней. Диетолог Ева Шишова, которая ране научила выбирать правильный шоколад, поделилась в Instagram секретами борьбы с "апельсиновой корочкой", которые помогут забыть об этой проблеме навсегда.
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Целлюлит - это отек жировой ткани + лишний жир + плохая циркуляция крови. Когда вы мало пьете, ваш организм начинает запасать воду (часто в лимфе), там жидкость застаивается и не дает полноценно циркулировать кровотоку, образуются уплотнения, это и есть целлюлит. Если к этому в придачу добавить сидячий образ жизни и большое количество соленой еды, а так же сахара (быстрые углеводы тоже провоцируют отеки, есть даже понятие "углеводный отек"), то вы получаете готовый комплект апельсиновой корки "пять звезд".
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Поэтому принято считать, что целлюлит появляется от соленых чипсов и сладкой газировки, теперь вы точно знаете причину (соль и сахар).
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Но шутки шутками, а бороться то надо! Пишу самые основные правила, без которых нет смысла бороться.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Ранее диетолог Альбина Комиссарова ответила на распространенные вопросы худеющих о питании и тренировках.