ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як позбутися целюліту назавжди: дієва схема дієтолога

Lite » Краса 08.03.2020 - 13:09
Як позбутися целюліту назавжди: дієва схема дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, чому виникає целюліт і як його подолати

Представниці прекрасної статі готові платити величезні гроші, аби позбавитися від цієї ненависної "апельсинной корочки". Але не все так дорого і складно, якщо знати хоча б поверхово суть цієї проблеми, а тим більше – ефективні методи боротьби з нею. Дієтолог Єва Шишова, яка рані навчила вибирати правильний шоколад, поділилася в Instagram секретами боротьби з "апельсиновою кіркою", які допоможуть забути про цю проблему назавжди.

Целюліт - це набряк жирової тканини + зайвий жир + погана циркуляція крові. Коли ви мало п'єте, ваш організм починає запасати воду (часто в лімфі), там рідина застоюється і не дає повноцінно циркулювати кровотоку, утворюються ущільнення, це і є целюліт. Якщо до цього на додачу додати сидячий спосіб життя і велика кількість солоної їжі, а так само цукру (швидкі вуглеводи теж провокують набряки, є навіть поняття "вуглеводний набряк"), ви отримуєте готовий комплект апельсинової кірки "п'ять зірок".

Тому прийнято вважати, що целюліт з'являється від солоних чіпсів і солодкої газованої води, тепер ви точно знаєте причину (сіль і цукор).

Як позбутися целюліту назавжди: дієва схема дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Але жарти жартами, а боротися треба! Пишу самі основні правила, без яких немає сенсу боротись.

  • Налагоджуємо харчування (5 г солі в день, 4-6 ч. л. цукру, це відноситься і до продуктів, де сіль і цукор вже міститься)
  • Починаємо вести активний спосіб життя (це не обов'язково "звірячі" тренування, просто більше ходимо, забуваємо про ліфт, швабру, пульт і тд.)

Як позбутися целюліту назавжди: дієва схема дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Підтримуємо водно-сольовий баланс (5г солі + 1-2л чистої сирої води на добу)
  • Ну і контрольний удар - масажі, скарби, обгортання, все це буде ефектиним тільки при дотриманні перерахованих вище правил.

Раніше дієтолог Альбіна Комісарова відповіла на поширені питання тих, хто худне про харчування і тренування.

Дієтолог назвала 3 звички, які допоможуть утримати вагу після схуднення Топ-10 продуктів, що уповільнюють старіння
Новини України схудненнядієтологкрасота
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся