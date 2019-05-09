Как избавиться от растяжек: топ эффективных средств от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт дала ценные рекомедации, как минимизировать стрии на коже

Растяжки или стрии на коже существенно портят не только внешний вид, но и настроение своим обладательницам. Избавиться от этой проблемы не так уж и просто, но все усилия окупятся с лихвой. О том, как устранить растяжек и сделать их менее заметными рассказала в Instagram профессиональный диетолог Ольга Усенко.

Растяжки (стрии) возникают, когда кожа быстро меняет форму в результате резкого похудения или набора веса. Они не являются показателем проблем со здоровьем. Беременность и половое созревание - два наиболее распространенных момента появления. Но не стоит забывать, что стрии бывают и у представителей сильного пола.

Сначала на коже появится растяжка в виде тонкой красной или фиолетовой линии, которая приобретает текстуру, отличную от окружающего слоя кожи. В конце-концов, большинство растяжек приобретают более светлый или почти прозрачный оттенок, а некоторые могут исчезнуть.

Это тип рубцов, и если они не ушли сами, избавиться от них естественным способом маловероятно.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Тем не менее, есть средства, которые могут помочь свести к минимуму появление растяжек и сделать их менее видимыми:

Алоэ Вера

Хотя алоэ вера, как средство от растяжек, пока с малым количеством клинических доказательств, чистое алоэ вера является одновременно природным лечебным средством и смягчителем кожи. Это делает его идеальным домашним средством от растяжек.

Сахарный скраб

2 раза в неделю:

1. Смешайте одну чашку сахара с 1/4 чашки масла: миндальное или кокосовое.

2. Добавьте немного лимонного сока.

3. Смешивать до консистенции влажного пляжного песка.

4. На 8-10 минут наносим на кожу и массируем.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Гиалуроновая кислота

Коллаген - это белок в коже, который позволяет ей сохранять свою эластичность и выглядеть здоровой. С возрастом коллаген уменьшается в коже. Производство коллагена может стимулироваться с помощью гиалуроновой кислоты.

Кокосовое масло

Так как от повреждений кожи появляются шрамы, кокосовое масло может помочь быстрее заживить кожу. Кокосовое масло было изучено с точки зрения целебных свойств, и было обнаружено, что у подопытных крыс, при использовании масла сокращалось время, необходимое для заживления кожных ран.

Это те средства, которые можно примерить дома и в домашних условиях. Все остальное - кремы от рубцов и шрамов, увлажняющие крема, массажи, уколы, пиллинги, скарбы, шлифовки, лазер и многое другое - прерогатива индустрии красоты.

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