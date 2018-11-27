Интервальное голодание: плюсы и минусы популярного способа похудения

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Диета подойдет тем, кто хочет сбросить пару кило перед важной встречей

Эта диета подойдет тем, кто хочет быстро похудеть перед свиданием или важным мероприятием. На ней периодически сидят популярные звезды, фигурам которых можно позавидовать. Если в двух словах, то можно есть все, что хочешь, на протяжении 8 часов, однако потом придется поголодать. О плюсах и минусах данной диеты рассказал экперт, передает российское СМИ.

Есть исследования, которые показывают некоторую выгоду от меньшего количества сахара, что снижает риск развития хронических заболеваний. Есть подтверждения того, что "отдых" полезен внутренним органам и метаболизму, но все нужно проверять.

Некоторые исследования, напротив, показывают, что нет разницы в самочувствии и скорости похудения между теми, кто ест с интервалами, и теми, кто просто ограничивает калории.

К плюсам такой диеты относится то, что ты более сознательно подходишь к приему пищи, вредных перекусов становится меньше, также улучшается сон и полезное питание.

Фото: (pixabay.com)

Однако недостатки тоже присутствуют. Например, в периоды, когда есть нельзя, ты можешь чувствовать нехватку воды в организме, тошноту — и даже замечать набор веса. Долгосрочные эффекты от интервального голодания не изучались. Кроме того, в периоды, когда есть можно, ты можешь подсознательно употребить больше продуктов, чем стоило бы.

Диетологи не против подобного подхода к питанию, однако при наличии неприятных симптомов или серьезных заболеваний лучше так не питаться. И тем более нельзя пробовать интервальное голодание тем, у кого депрессия, кто ждет ребенка или кормит грудью, принимает инсулин или лекарства для улучшения метаболизма.

Кстати, диетолог рассказала украинцам о монодиетах. Эксперт утверждает, что это один из самых нездоровых способов избавления от лишних килограммов.

Ранее мы писали о том, что эксперт рассказала, как сохранить максимальное количество витаминов в продуктах после их приготовления.

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Видео: РБК-Украина