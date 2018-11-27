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Інтервальне голодування: плюси і мінуси популярного способу схуднення

Lite » Краса і здоров'я 27.11.2018 - 09:01
Інтервальне голодування: плюси і мінуси популярного способу схуднення
Фото: (pxhere.com)

Дієта підійде тим, хто хоче скинути пару кіло перед важливою зустріччю

Ця дієта підійде тим, хто хоче швидко схуднути перед побаченням або важливим заходом. На ній періодично сидять популярні зірки, фігурам яких можна позаздрити. Якщо в двох словах, то можна їсти все, що хочеш, протягом 8 годин, однак потім доведеться поголодувати. Про плюси і мінуси даної дієти розповів експерт, передає російське ЗМІ.

Є дослідження, які показують деяку вигоду від меншої кількості цукру, що знижує ризик розвитку хронічних захворювань. Є підтвердження того, що "відпочинок" корисний для внутрішніх органів і метаболізму, але все потрібно перевіряти.

Деякі дослідження, навпаки, показують, що немає різниці в самопочутті і швидкості схуднення між тими, хто їсть з інтервалами, і тими, хто просто обмежує калорії.

До плюсів такої дієти відноситься те, що ти більш свідомо підходиш до прийому їжі, шкідливих перекусів стає менше, також поліпшується сон і корисне харчування.

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Проте недоліки теж присутні. Наприклад, у періоди, коли їсти не можна, ти можеш відчувати нестачу води в організмі, нудоту і навіть помічати набір ваги. Довгострокові ефекти від інтервального голодування не вивчалися. Крім того, в періоди, коли ти їси, можеш підсвідомо вживати більше продуктів, ніж було б варто.

Дієтологи не проти такого підходу до харчування, однак при наявності неприємних симптомів або серйозних захворювань краще так не харчуватися. І тим більше не можна пробувати інтервальне голодування тим, у кого депресія, хто чекає дитину або годує грудьми, приймає інсулін або ліки для поліпшення метаболізму.

До речі, дієтолог розповіла українцям про монодієти. Експерт стверджує, що це один з найбільш нездорових способів позбавлення від зайвих кілограмів.

Раніше ми писали про те, що експерт розповіла, як зберегти максимальну кількість вітамінів в продуктах після їх приготування.

А також ми розповідали про те, що фахівці розвінчали міфи про корисність популярних дитячих продуктів.

Відео: РБК-Україна

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