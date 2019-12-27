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Иногда думаю – вот бы заболеть: TAYANNA назвала главный секрет крепкого здоровья

Lite » Красота 27.12.2019 - 11:19
Иногда думаю – вот бы заболеть: TAYANNA назвала главный секрет крепкого здоровья
TAYANNA (фото: ТК "Украина")

Певица уверяет, что этот метод помогает ей на долгое время забыть о болезнях

В новогоднюю ночь, 31 декабря в полночь, зрители канала «Украина» смогут посмотреть концерт-награждение главных хитов 2019-го года «Музыкальная платформа», на котором зажгут самые популярные украинские артисты, в частности, TAYANNA. За кулисами, хрупкая певица рассказала, благодаря чему почти никогда не болеет.

Регулярный сон и правильное питание – вот главные составляющие хорошего самочувствия. Уже длительное время TAYANNA придерживается вегетарианства, и поддерживает свой организм не только изнутри, но даже несколько экстремальными процедурами. Такими, как купание в проруби.

«Впервые я начала купаться два года назад, именно на Крещение. Тогда было минус 19 и я поняла, что ничего страшного в этом нет. Я уже долгое время закаляюсь дважды в неделю и круглый год не болею, иногда думаю вот бы заболеть, с температуркой полежать дома несколько дней, кто-то бы чаю принес... Странные мысли. Но я очень счастлива, что не болею», – призналась TAYANNA за кулисами праздничного концерта «Музыкальная платформа», который канал «Украина» покажет 31 декабря в 00:00.

Впрочем, сейчас в холодной воде певица купается реже, это связано с бытовыми моментами – артистка продала свою машину и планирует покупку нового транспортного средства.

Иногда думаю – вот бы заболеть: TAYANNA назвала главный секрет крепкого здоровья

Иногда думаю – вот бы заболеть: TAYANNA назвала главный секрет крепкого здоровья

TAYANNA на сцене церемонии «Музыкальная платформа» (фото: ТК "Украина")

Также в праздничном концерте «Музыкальная платформа» зажгут Оля Полякова, Олег Винник, NK I Настя Каменских, MONATIK, Сергей Бабкин, Alyosha, Michelle Andrade, Pianoboy, GROSU, Павел Зибров, TARABAROVA, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, Jerry Heil, Злата Огневич, Александр Пономарев, группы «DZIDZIO», «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», «The Hardkiss», «Антитела», «KADNAY», «Freedom-Jazz» и другие.

Напомним, ранее TAYANNA поделилась секретом стройности и рассказала о комфортном рационе.

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