Іноді думаю – от би захворіти: TAYANNA назвала головний секрет міцного здоров'я

TAYANNA (фото: ТК "Україна")

Співачка запевняє, що цей метод допомагає їй на довгий час забути про хвороби

У новорічну ніч, 31 грудня опівночі, глядачі каналу «Україна» зможуть подивитисяконцерт-нагородження головних хітів 2019-го року «Музична платформа», на якому запалять найпопулярніші українські артисти, зокрема, TAYANNA. За лаштунками, тендітна співачка розповіла, завдяки чому майже ніколи не хворіє.

Регулярний сон та правильне харчування – ось головні складові гарного самопочуття. Вже тривалий час TAYANNA дотримується вегетаріанства, але підтримує свій організм не лише зсередини, а навіть дещо екстремальними процедурами. Такими, як купання в ополонці.

«Вперше я почала купатися два роки тому, саме на Водохреща. Тоді було мінус 19 і я зрозуміла, що нічого страшного в цьому немає. Я вже тривалий час загартовуюсь двічі на тиждень і цілий рік не хворію, інколи думаю – от би захворіти, із температуркою полежати вдома кілька днів, хтось би чаю приніс… Дивні думки. Але я дуже щаслива, що не хворію», – зізналась TAYANNA за лаштунками святкового концерту «Музична платформа», який канал «Україна» покаже 31 грудня о 00:00.

Втім зараз у холодній воді співачка купається рідше, це пов’язано із побутовими моментами –артистка продала своє авто та планує купівлю нового транспортного засобу.

TAYANNA на сцені церемонії «Музична платформа» (фото: ТК "Україна")

Також на святковому концерті «Музична платформа» запалять Оля Полякова, Олег Винник, NK I Настя Каменських, MONATIK, Сергій Бабкін, Ірина Білик, Alyosha, Michelle Andrade, Pianoboy, GROSU, Павло Зібров, TARABAROVA, Gena VITER, Поліграф ШарікOFF, Jerry Heil, Злата Огнєвіч, Олександр Пономарьов, гурти «DZIDZIO», «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», «The Hardkiss», «Антитіла», «KADNAY», «Freedom-Jazz» та інші.

Нагадаємо, раніше TAYANNA поділилася секретом стрункості і розповіла про комфортний раціон.