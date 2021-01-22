Илона Гвоздева назвала топ-5 упражнений, которые помогают ей прийти в форму после родов (фото)

Известная украинская хореограф Илона Гвоздева, которая в прошлом году во второй раз стала мамой, все еще приводит свою фигуру в желанную танцевальную форму. Ведь за время второй беременности звезда набрала 21 кг! Но активно заниматься спортом танцовщица не спешит и на то есть весомая причина.

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"После родов у меня осталось всего четыре лишних килограмма. Мои физические нагрузки я приостановила, не могу заниматься систематично потому, что малыш растет, у него начинают резаться зубки, а это значит его крики, мои нервы и наши бессонные ночи. Я берегу свои силы для того, чтобы быть максимально полезной для своего малыша. Ведь если при такой тотальной усталости еще добавить физические нагрузки, это может сказаться на грудном молоке. Поэтому тренировки отложила на потом", - рассказала нам Илона.

А пока Гвоздева еще ждет, когда можно будет начать тренироваться, звезда делится простыми упражнениями на каждый день.

Топ-5 упражнений от победительницы "Танцев со звездами"

Упражнение №1. Приседания с широкой постановкой ног. Ноги шире плеч. Приседайте, разводя колени к носкам, корпус держите перпендикулярно полу. Вдыхаем внизу, поднимаемся – выдох. Когда поднимаетесь, напрягайте ягодицы. Ноги в коленях в верхней точке полностью не выпрямляйте.

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Упражнение №2. Выпади в сторону. Станьте в широкой стойке – ноги шире плеч. Затем присядьте и начинайте перекатываться с одной ноги на другую, возвращаясь в исходное положение, чередуя ноги. Стопы должны быть чуть развернуты в диагональ. Во время выпада колени не выходят за ночосочки и смотрят строго к носкам. Корпус держим прямо, не опускаясь сильно к ногам.

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Упражнение №3. Скручивания на пресс. Ложитесь спиной на коврик, поднимите ноги, согнув их в коленях на девяносто градусов. Руки сложите за головой. Теперь поднимайтесь корпусом к ногам, напрягая пресс. Вдыхаем внизу, поднимаемся – выдох.

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Упражнение №4. Складочка. Ложитесь на спину, выпрямите ноги, прямые руки вытяните за голову, прижмите поясницу к полу. На выдохе одновременно поднимайте ноги вверх и скручивайте корпус, стараясь дотянуться ладонями до ступней, задержитесь на несколько секунд. На вдохе опуститесь в исходное положение.

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Упражнение №5. Подъемы верхней части корпуса. Ложитесь животом на коврик, руки вперед, ноги прижмите к полу. Поднимайте и опускайте корпус, старайтесь при этом пружинить. В нижней точке корпус полностью не расслабляйте. Поднимаемся - выдох, опускаемся – вдох.

Илона Гвоздева (фото: пресс-служба танцовщицы)

"Повторяйте каждое упражнение 3 подхода по 20 раз", - советует танцовщица.

Ранее Илона Гвоздева заставила поклонников ностальгировать своим видео с "Танцев со звездами".