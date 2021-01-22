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Ілона Гвоздьова назвала топ-5 вправ, які допомагають їй прийти у форму після пологів (фото)

Автор: Lite

Українська хореограф Ілона Гвоздьова, яка минулого року вдруге стала мамою, все ще призводить свою фігуру в бажану танцювальну форму. Адже за час другої вагітності зірка набрала 21 кг!

Але активно займатися спортом танцівниця не поспішає і на те є вагома причина.

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Після пологів у мене залишилося всього чотири зайвих кілограми. Мої фізичні навантаження я припинила, не можу займатися систематично тому, що малюк росте, у нього починають різатися зубки, а це означає його крики, мої нерви і наші безсонні ночі. Я березі свої сили для того, щоб бути максимально корисною для свого малюка. Адже якщо при такій тотальній втомі ще додати фізичні навантаження, це може позначитися на грудному молоці. Тому тренування відклала на потім", - розповіла Ілона.

А поки Гвоздєва ще чекає, коли можна буде почати тренуватися, зірка ділиться простими вправами на кожен день.

Топ-5 вправ від переможниці "Танців з зірками"

Вправа №1. Присідання з широкою постановкою ніг. Ноги ширше плечей. Сідайте, розводячи коліна до носків, корпус тримайте перпендикулярно підлозі. Вдихаємо внизу, піднімаємося - видих. Коли піднімаєтеся, напружуйте сідниці. Ноги в колінах у верхній точці повністю не випрямляйте.

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Вправа №2. Випади в бік. Станьте в широкій стійці - ноги ширше плечей. Потім присядьте і починайте перекочуватися з однієї ноги на іншу, повертаючись у вихідне положення, чергуючи ноги. Стопи повинні бути трохи розгорнуті в діагональ. Під час випаду коліна не виходять за носочки і дивляться строго до носків. Корпус тримаємо прямо, не опускаючись сильно до ніг.

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Вправа №3. Скручування на прес. Лягайте спиною на килимок, підніміть ноги, призігнувши їх в колінах на дев'яносто градусів. Руки складіть за головою. Тепер піднімайтеся корпусом до ніг, напружуючи прес. Вдихаємо внизу, піднімаємося - видих.

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Вправа №4. Складочка. Лягайте на спину, випрямити ноги, прямі руки витягніть за голову, притисніть поперек до підлоги. На видиху одночасно піднімайте ноги вгору і скручуйте корпус, намагаючись дотягтися долонями до пальчиків, затримайтеся на кілька секунд. На вдиху опустіться в початкове положення.

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Вправа №5. Підйоми верхній частині корпусу. Лягайте животом на килимок, руки вперед, ноги притисніть до підлоги. Піднімайте та опускайте корпус, намагайтеся при цьому пружинити. У нижній точці корпус повністю не розслаблюйте. Піднімаємося - видих, опускаємося - вдих.

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Ілона Гвоздьова (фото: прес-служба танцівниці)

"Повторюйте кожну вправу 3 підходи по 20 разів", - радить танцівниця.

Раніше Ілона Гвоздьова змусила шанувальників ностальгувати своїм відео з "Танців з зірками".

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