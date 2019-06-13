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Страстная и прекрасная: Моника Беллуччи блистает в Париже в роскошном красном платье от Elie Saab

Lite » Мода 13.06.2019 - 17:56
Страстная и прекрасная: Моника Беллуччи блистает в Париже в роскошном красном платье от Elie Saab
Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

54-летняя знаменитость посетила вечеринку издания Paris Match

Моника Беллуччи, которую не раз называли самой красивой женщиной в мире, в очередной раз доказала, что достойна этого титула на 100%. 11 июня известное издание Paris Match отпраздновало 70-летие. В честь такой значимой даты было устроено грандиозное празднество. Роскошное торжество прошло в парижском особняке Hôtel Salomon de Rothschild и собрало массу селебрити. Одной из самых ярких звезд, отметившихся там, была и Моника Беллуччи.

Страстная и прекрасная: Моника Беллуччи блистает в Париже в роскошном красном платье от Elie SaabСтрастная и прекрасная: Моника Беллуччи блистает в Париже в роскошном красном платье от Elie SaabНовый выход Моники восхитил поклонников повсему миру (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel; instagram.com/eliesaabworld) 

54-летняя итальянская актриса пришла на вечер в ярко-красном наряде от Elie Saab, которое подчеркнуло ее эффектную внешность, сделав образ страстным и необычайно стильным. Платье в пол с необычными рукавами-бантами, слегка расклешенная юбка, приталенный силуэт – все эти детали сыграли в пользу Моники. Дополнили образ небольшой золотистый клатч, яркий макияж с акцентом на глаза. Отдельного упоминания стоит прическа: нарочито растрепанная коса на один бок придала луку некой гламурной дерзости и легкости.

Страстная и прекрасная: Моника Беллуччи блистает в Париже в роскошном красном платье от Elie SaabМоника Беллуччи блистает на вечеринке в честь 70-летия журнала Paris Match (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Стоило Монике запостить фото, как поклонники взорвались бурными восторгами. Икона, богиня, королева красоты – вот лишь несколько главных эпитетов, которые употребляли разволновавшиеся фанаты. Некоторые могли лишь ставить многочисленные эмодзи. Большинство также отметили, что красный цвет невероятно к лицу Монике.

Страстная и прекрасная: Моника Беллуччи блистает в Париже в роскошном красном платье от Elie SaabКрасный к лицу Монике (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

К слову, выглядела Беллуччи счастливой и сияющей, несмотря на то, что ее возлюбленного Николаса Лефевра рядом не было. Почему популярная актриса пришла на вечеринку сама, неизвестно. С тех пор как минувшей зимой она показала нового возлюбленного всему миру, она появлялась на светских ивентах преимущественно в его компании. К примеру, на Каннском кинофестивале они с удовольствием посещали различные мероприятия. Еще одно недавнее событие, где Беллуччи и появились вместе, – вечеринка от испанского Elle.

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