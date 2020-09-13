Идеальная фигура: эксперт раскрыла секреты красивого живота

Выпирающий живот - проблема многих женщин. Жир там нередко накапливается даже у худышек, потому что так устроен женский организм. Причины могут быть разными, но с любым животиком нам всем хочется сделать одно - убрать! И так хочется, чтобы в первую очередь жирок уходил именно с живота - ведь он выделяется больше всего. И чтобы навсегда и побыстрее.

Магическое средство от большого живота вряд ли существует. Но нутрициолог Надежда Пахирко поделилась действенными и эффективными способами все же добиться красивого и плоского животика.

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1. Жир и правда откладывается в первую очередь на животе. Это для тела - неприкосновенный запас. Поэтому даже во время голода организм его долго не отдаст.

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2. Жир накапливается, когда вы регулярно переедаете. Поэтому, чтобы организм начал тратить эти запасы, употребляйте меньше калорий, чем тратите.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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3. При дефиците калорий начнёт худеть всё тело. А чтобы помочь ЖИВОТУ побыстрее избавляться от жира, нужны специальные упражнения. Это не качание пресса! Важно задействовать как можно больше мышц - не только на животе, но и соседние области.

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4. Снижение веса должно быть грамотным, чтобы не навредить себе и не посадить окончательно здоровье.

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Важные правила:

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Сокращайте рацион не больше, чем на 20% от суточной потребности.

Соблюдайте баланс БЖУ. Нам нужны белки, жиры и углеводы. А иначе, будет не похудение, а истощение. Это опасно.

Двигаться нужно обязательно. Это ускоряет обмен веществ. Жир сжигается быстрее, мышцы укрепляются, кожа подтягивается, а не обвисает, как на шарпее.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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