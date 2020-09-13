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Идеальная фигура: эксперт раскрыла секреты красивого живота

Автор: Марина Настевич

Нутрициолог поделилась эффективными способами сделать живот плоским

Выпирающий живот - проблема многих женщин. Жир там нередко накапливается даже у худышек, потому что так устроен женский организм. Причины могут быть разными, но с любым животиком нам всем хочется сделать одно - убрать! И так хочется, чтобы в первую очередь жирок уходил именно с живота - ведь он выделяется больше всего. И чтобы навсегда и побыстрее.

Магическое средство от большого живота вряд ли существует. Но нутрициолог Надежда Пахирко поделилась действенными и эффективными способами все же добиться красивого и плоского животика.

1. Жир и правда откладывается в первую очередь на животе. Это для тела - неприкосновенный запас. Поэтому даже во время голода организм его долго не отдаст.

2. Жир накапливается, когда вы регулярно переедаете. Поэтому, чтобы организм начал тратить эти запасы, употребляйте меньше калорий, чем тратите.

Иллюстративное фото (pexels.com)


3. При дефиците калорий начнёт худеть всё тело. А чтобы помочь ЖИВОТУ побыстрее избавляться от жира, нужны специальные упражнения. Это не качание пресса! Важно задействовать как можно больше мышц - не только на животе, но и соседние области.

4. Снижение веса должно быть грамотным, чтобы не навредить себе и не посадить окончательно здоровье.

Важные правила:

  • Сокращайте рацион не больше, чем на 20% от суточной потребности.
  • Соблюдайте баланс БЖУ. Нам нужны белки, жиры и углеводы. А иначе, будет не похудение, а истощение. Это опасно.
  • Двигаться нужно обязательно. Это ускоряет обмен веществ. Жир сжигается быстрее, мышцы укрепляются, кожа подтягивается, а не обвисает, как на шарпее.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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