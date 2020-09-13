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Ідеальна фігура: експерт розкрила секрети красивого живота

Автор: Марина Настевич

Нутриціолог поділилася ефективними способами зробити живіт плоским

Випираючий живіт - проблема багатьох жінок. Жир там нерідко накопичується навіть у худих, тому що так влаштований жіночий організм. Причини можуть бути різними, але з будь-яким животиком нам всім хочеться зробити одне - прибрати! І так хочеться, щоб у першу чергу жирок йшов саме з живота - адже він виділяється найбільше. І щоб назавжди і швидше.

Магічний засіб від великого живота навряд чи існує. Але нутриціолог Надія Пахирко поділилася дієвими і ефективними способами все ж добитися красивого і плоского животика.

1. Жир і правда відкладається в першу чергу на животі. Це для тіла - недоторканний запас. Тому навіть під час голоду організм його довго не віддасть.

2. Жир накопичується, коли ви регулярно переїдаєте. Тому, щоб організм почав витрачати ці запаси, вживайте менше калорій, ніж витрачаєте.

Ілюстративне фото (pexels.com)


3. При дефіциті калорій почне худнути все тіло. А щоб допомогти животу швидше позбавлятися від жиру, потрібні спеціальні вправи. Це не качання преса! Важливо задіяти якомога більше м'язів - не тільки на животі, а й сусідні області.

4. Зниження ваги повинне бути грамотним, щоб не нашкодити собі і не посадити остаточно здоров'я.

Важливі правила:

  • Скорочуйте раціон не більше, ніж на 20% від добової потреби.
  • Дотримуйтесь балансу БЖУ. Нам потрібні білки, жири і вуглеводи. А інакше, буде не для схуднення, а виснаження. Це небезпечно.
  • Рухатися потрібно обов'язково. Це прискорює обмін речовин. Жир спалюється швидше, зміцнюються м'язи, шкіра підтягується, а не обвисає, як на шарпеї.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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