Худеем со звездой: Анна Седокова раскрыла свои принципы правильного питания

Анна Седокова всегда отличалась весьма аппетитными формами, что не мешало ей регулярно делиться в сети откровенными снимками, в том числе и в купальниках. Однако недавно певица призналась, что поправилась больше, чем думала, поэтому начинает худеть. Артистка делает это с помощью интервального голодания, которое представляет собой отсутствие еды в течении 16 часов, а в остальные 8 часов вы распределяете 2-3 приема пищи. Но кроме этого, она придерживается и некоторых других принципов правильного питания. Каких именно, звезда рассказала на своей второй странице в Instagram.

Седокова опубликовала пикантное фото в нижнем белье, на котором она сидит на столе в окружении всевозможной еды и задумчиво смотрит на фрукт, который держит в руке. Исполнительница рассказала, какие привычки в питании помогают ей добиться стройной фигуры.

"Любые ограничения в питании должны основываться на правильных принципах. У себя на основном аккаунте я делилась с вами таким способом похудения, как интервальное голодание. Но чтобы вы видели реальные результаты, нужно не только следовать правилам, но и изменить привычки в питании. Ведь какой смысл в Intermittent fasting (IF), если вы бежите в фастфуд во время промежутка, когда можно есть?! Я собрала для вас главные принципы ПП, с помощью которых вы не только приведете фигуру в порядок, но и вероятность срывов по ночам сведется к нулю.



Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

1. Выбирайте на завтрак сложные углеводы. Если вы не представляете жизни без шоколада или булочек, то лучше баловать себя до 12 часов дня, чтобы успеть сжечь калории на тренировке или прогулке. На ужин выбирайте белковые продукты и забудьте о мифе "не есть после шести", последний приём пищи должен быть за 3 часа до сна.

2. Считайте калории и не снижайте сильно эту планку, чтобы избежать срывов из-за недоедания. И помните, что соусы, фастфуд и полуфабрикаты - это пустые продукты, которые не дают длительного чувства насыщения. Значит, вы будете есть чаще и больше. Вам это надо?

3. Чтобы не наедаться ночью - не пропускайте приемы пищи днем. В противном случае организм постарается за раз ночью взять то, чего не получил на протяжении дня.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

4. Если не можете отказаться от десерта - съешьте перед ним зелень, соевые ростки или листья капусты. Они заблокируют лишние углеводы и талия останется невредимой.

5. И конечно, вода. Полтора - два литра чистой негазированной воды в день обязательны для красивой кожи и даже как избежание перекусов. Хочешь есть? Сначала выпей воды. Если через 20 минут чувство голода не ушло - зеленый свет к столу. Скачай себе бесплатное приложение Water Time, чтобы следить за количеством воды в организме", - поделилась артистка.

Напомним, что Анна Седокова рассказала об отдыхе с тремя детьми.

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