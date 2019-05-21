Худнемо із зіркою: Анна Сєдокова розкрила свої принципи правильного харчування

Анна Сєдокова завжди відрізнялася дуже апетитними формами, що не заважало їй регулярно ділитися в мережі відвертими знімками, в тому числі і в купальниках. Проте нещодавно співачка зізналася, що поправилася більше, ніж думала, тому починає худнути. Артистка робить це з допомогою інтервального голодування, яке являє собою відсутність їжі протягом 16 годин, а решта 8 годин ви розподіляєте 2-3 прийому їжі. Але крім цього, вона дотримується і деяких інших принципів правильного харчування. Яких саме, зірка розповіла на своїй другій сторінці в Instagram.

Сєдокова опублікувала пікантне фото у спідній білизні, на якому вона сидить на столі в оточенні всілякої їжі і задумливо дивиться на фрукт, який тримає в руці. Виконавиця розповіла, які звички в харчуванні допомагають їй домогтися стрункої фігури.

"Будь-які обмеження в харчуванні повинні ґрунтуватися на правильних принципах. У себе на основному обліковому записі я ділилася з вами таким способом схуднення, як інтервальне голодування. Але щоб ви бачили реальні результати, потрібно не тільки слідувати правилам, але і змінити звички в харчуванні. Адже який сенс в Intermittent fasting (IF), якщо ви біжите в фастфуд під час проміжку, коли можна їсти?! Я зібрала для вас головні принципи ПП, за допомогою яких ви не тільки приведете фігуру в порядок, але і ймовірність зривів ночами зведеться до нуля.



Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

1. Вибирайте на сніданок складні вуглеводи. Якщо ви не уявляєте життя без шоколаду чи тістечок, то краще балувати себе до 12 години дня, щоб встигнути спалити калорії на тренуванні або прогулянці. На вечерю вибирайте білкові продукти і забудьте про міф "не їсти після шостої", останній прийом їжі повинен бути за 3 години до сну.

2. Рахуйте калорії і не знижуйте сильно цю планку, щоб уникнути зривів через недоїдання. І пам'ятайте, що соуси, фастфуд і напівфабрикати - це порожні продукти, які не дають тривалого відчуття насичення. Значить, ви будете їсти частіше і більше. Вам це треба?

3. Щоб не наїдатися вночі - не пропускайте прийоми їжі вдень. В іншому випадку організм постарається за раз вночі взяти те, чого не отримав протягом дня.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

4. Якщо не можете відмовитися від десерту - з'їжте перед ним зелень, соєві паростки або листки капусти. Вони заблокують зайві вуглеводи і талія залишиться неушкодженою.

5. І звичайно, вода. Півтора - два літри чистої негазованої води в день обов'язкові для красивої шкіри і навіть як уникнути перекусів. Хочеш їсти? Спочатку випий води. Якщо через 20 хвилин почуття голоду не пішло - зелене світло до столу. Скачай собі безкоштовний додаток Water Time, щоб стежити за кількістю води в організмі", - поділилася артистка.

Нагадаємо, що Анна Сєдокова розповіла про відпочинок з трьома дітьми.

До речі, 37-річна супермодель Наталя Водянова розкрила секрет молодості.