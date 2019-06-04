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Худнемо з гумором: 10 "шкідливих порад" від дієтолога

Lite » Краса 04.06.2019 - 15:58
Худнемо з гумором: 10 "шкідливих порад" від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Альбіна Комісарова з гумором натякнула, що не варто занадто старатися в боротьбі із зайвою вагою

Ось і настало літо і багато дівчат посилено намагаються привести тіло в належний для виходу на пляж вигляд, тобто схуднути в найкоротші терміни. Іноді це призводить до надмірної ретельності і занадто серйозного сприйняття рекомендацій фахівців. На своїй сторінці в Instagram дієтолог Альбіна Комісарова з гумором відобразила цю ситуацію і опублікувала 10 "шкідливих порад", як схуднути.

Вона перерахувала поради, які можна часто зустріти в мережі, в гіпертрофованому вигляді.

Отже, як же точно схуднути:

1. Перегляньте свій холодильник. Там немає насіння чіа, рижикового масла і нектару агави? Терміново в магазин!

2. Купили все? Тепер продумайте свою дієту: ніякого глютену, молочних продуктів і, звичайно ж, ніяких вуглеводів. Складно? Ну ладно, можна некрохмалистих овочів трохи.

3. Відмінно, все готово. Не забудьте зранку випити склянку води з лимоном, щоб олужити організм. Потім добре б прийняти ванну з содою, щоб уже напевно.

Худнемо з гумором: 10 &quot;шкідливих порад&quot; від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. До речі, з приводу води. Вісім склянок мінімум! А краще більше. І що, що повне пузо і набряки вже? Треба, Дівчата, вивести зайві жири, токсини і шлаки. Змушуємо себе насильно!

5. Отже, дієту почали. А нічого не забули? Швиденько на айхерб за вітамінами, ще омега, вітамін С і часник для імунітету, лляна олія для молодості, мака перуанська не важливо навіщо, пийте, зараз в їжі ніяких вітамінів немає!

6. Фруктів захотілося? Там же цуууукор!!! Яблуко можна одне, але тільки до 12 і окремим прийомом їжі! Що? Уже 12:03? Не МОЖНА!!

Худнемо з гумором: 10 &quot;шкідливих порад&quot; від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

7. Все, вистачить базікати, давайте обідати овочевим салатом без заправки. Сіль не можна! А, ну якщо гімалайську, можна, солі побільше. І не здумайте запивати їжу, а то нічого не засвоїться і шлунок розтягнеться.

8. З їжею зрозуміло, пішли на тренування. Обов'язково л-карнітин випили, на тренуванні ВСАА, після тренування 2 години не їмо, ну можна протеїн випити НА ВОДІ!

Худнемо з гумором: 10 &quot;шкідливих порад&quot; від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

9. До речі, чи не забули ви про свій гіпотиреоз? Які гормони, вони для слабаків! Аутоімунний протокол є, впораємося і так.

10. Фух, начебто нічого не забули, тепер точно схуднемо. А якщо ні, завжди є кето-дієта/антиейдж харчування.

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