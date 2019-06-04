Худнемо з гумором: 10 "шкідливих порад" від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Альбіна Комісарова з гумором натякнула, що не варто занадто старатися в боротьбі із зайвою вагою

Ось і настало літо і багато дівчат посилено намагаються привести тіло в належний для виходу на пляж вигляд, тобто схуднути в найкоротші терміни. Іноді це призводить до надмірної ретельності і занадто серйозного сприйняття рекомендацій фахівців. На своїй сторінці в Instagram дієтолог Альбіна Комісарова з гумором відобразила цю ситуацію і опублікувала 10 "шкідливих порад", як схуднути.

Вона перерахувала поради, які можна часто зустріти в мережі, в гіпертрофованому вигляді.

Отже, як же точно схуднути:

1. Перегляньте свій холодильник. Там немає насіння чіа, рижикового масла і нектару агави? Терміново в магазин!

2. Купили все? Тепер продумайте свою дієту: ніякого глютену, молочних продуктів і, звичайно ж, ніяких вуглеводів. Складно? Ну ладно, можна некрохмалистих овочів трохи.

3. Відмінно, все готово. Не забудьте зранку випити склянку води з лимоном, щоб олужити організм. Потім добре б прийняти ванну з содою, щоб уже напевно.

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. До речі, з приводу води. Вісім склянок мінімум! А краще більше. І що, що повне пузо і набряки вже? Треба, Дівчата, вивести зайві жири, токсини і шлаки. Змушуємо себе насильно!

5. Отже, дієту почали. А нічого не забули? Швиденько на айхерб за вітамінами, ще омега, вітамін С і часник для імунітету, лляна олія для молодості, мака перуанська не важливо навіщо, пийте, зараз в їжі ніяких вітамінів немає!

6. Фруктів захотілося? Там же цуууукор!!! Яблуко можна одне, але тільки до 12 і окремим прийомом їжі! Що? Уже 12:03? Не МОЖНА!!

Ілюстративне фото (pexels.com)

7. Все, вистачить базікати, давайте обідати овочевим салатом без заправки. Сіль не можна! А, ну якщо гімалайську, можна, солі побільше. І не здумайте запивати їжу, а то нічого не засвоїться і шлунок розтягнеться.

8. З їжею зрозуміло, пішли на тренування. Обов'язково л-карнітин випили, на тренуванні ВСАА, після тренування 2 години не їмо, ну можна протеїн випити НА ВОДІ!

Ілюстративне фото (pexels.com)

9. До речі, чи не забули ви про свій гіпотиреоз? Які гормони, вони для слабаків! Аутоімунний протокол є, впораємося і так.

10. Фух, начебто нічого не забули, тепер точно схуднемо. А якщо ні, завжди є кето-дієта/антиейдж харчування.

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