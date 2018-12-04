Грудь из микросфер: модные пластические операции в 2019 году

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Пластическая хирургия шагнула вперед, благодаря развитию клеточных технологий, совсем скоро можно будет вырастить любую клетку человеческого тела и использовать это на благо красоты

В мире пластической хирургии, как и в любой другой области красоты, есть свои тренды и революционные открытия, некоторыми из них поделились ведущие пластические хирурги, пишет glamour.ru. И так, коротко о модных операциях "красоты", которые будут популярны в следующем году.

Грудь из микросфер

За последние 20 лет в пластической хирургии груди не происходило революционных изменений, и, наконец, чудо произошло! С помощью нанотехнологий ученые создали имплант, который благодаря своему наполнению из микросфер стал гораздо легче, а значит и комфортнее. Это действительно настоящая революция и облегчение для многих женщин, кожа груди, которых растягивалась под тяжестью импланта и, со временем, требовала эстетической коррекции.

Наногрудь в прямом смысле облегчит жизнь многих женщин (фото: pixabay.com)

Выращивание жира

Отсутствие жира у клиенток иногда ставит пластических хирургов в тупик. Все чаще стало невозможным сделать модную у красавиц процедуру - липофилинг, потому что для нее необходимо большое количество жировых клеток, а их просто не где взять, потому что девушки уже "сожгли" подкожный жир в спортзалах и на диетах. И с каждым днем худышек становиться все больше. Корейские ученые учли запрос хирургов, и ведут разработки по выращиванию жира. Скоро липофилинг станет простейшей процедурой: у клиентки возьмут всего несколько грамм подкожных клеток, а уже через пару дней для пластики подбородка, скул и ягодиц в клинику привезут целую банку необходимого стерильного материала.

Волосы как у Барби

По такому же принципу будет в пробирках выращиваться кожа для закрытия дефектов или ожогов. Таким же методом можно будет вывести волосяные фолликулы, которые больше не нужно будет брать с затылка. Из генетического материала можно будет вырастить собственную шевелюру любой длинны, а при дальнейших опытах, возможно и цвета.

За выращиванием жира - будущее пластической хирургиии (фото: pixabay.com)

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Видео: РБК-Украина