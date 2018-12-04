Груди з мікросфер: модні пластичні операції в 2019 році

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Пластична хірургія зробила крок вперед, завдяки розвитку клітинних технологій, зовсім скоро можна буде виростити будь-яку клітину людського тіла і використовувати це на благо краси

У світі пластичної хірургії, як і в будь-якій іншій області краси, є свої тренди і революційні відкриття, деякими з них поділилися провідні пластичні хірурги, пише glamour.ru. І так, коротко про модні операції "краси", які будуть популярні в наступному році.

Груди з мікросфер

За останні 20 років в пластичній хірургії грудей не відбувалося революційних змін, і, нарешті, диво сталося! За допомогою нанотехнологій вчені створили імплант, який завдяки своєму наповненню з мікросфер став набагато легше і комфортніше. Це дійсно справжня революція і полегшення для багатьох жінок, шкіра грудей, яких розтягувалася під вагою імпланта і, з часом, вимагала эстетичної корекції.

Наногрудь в прямому сенсі полегшить життя багатьох жінок (фото: pixabay.com)

Вирощування жиру

Відсутність жиру у клієнток іноді ставить пластичних хірургів в глухий кут. Все частіше стало неможливим зробити модну у красунь процедуру - ліпофілінга, тому що для неї необхідно велика кількість жирових клітин, а їх просто нема де взяти, бо дівчата вже "спалили" підшкірний жир у спортзалах і на дієтах. І з кожним днем струнких красунь стає все більше. Корейські вчені врахували запит хірургів, і ведуть розробки по вирощуванню жиру. Скоро ліпофілінг стане простою процедурою: у клієнтки візьмуть всього кілька грамів підшкірних клітин, а вже через пару днів для пластики підборіддя, скул і сідниць в клініку привезуть цілу банку необхідного стерильного матеріалу.

Волосся як у Барбі

За таким же принципом буде в пробірках вирощуватися шкіра для закриття дефектів або опіків. Таким же методом можна буде вивести волосяні фолікули, які більше не потрібно буде брати з потилиці. З генетичного матеріалу можна буде виростити власну шевелюру будь-якої довжини, а при подальших дослідах, можливо і кольору.

За вирощуванням жиру - майбутнє пластичної хірургіїї (фото: pixabay.com)

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Відео: РБК-Україна