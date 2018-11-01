Не в своем теле: как трансгендеры перекраивают свое тело с помощью пластической хирургии

Видео: YouTube/ТСН

После того, как известной активистке-трансгендеру, предложили участвовать в съемках за медицинские услуги, LITE углубился в тему о трансгендерных вопросах и попытался понять как живется людям "не в своем теле".

Трансгендерных людей, которые мечтают перекроить свое тело с одного пола на другой, рождаются один на сто тысяч. Об этом сообщает ТСН в своем видеосюжете.

Когда говорят, что девочки носят платья, а мальчики - штаны; женщины - "прекрасный пол", а мужчины - "сильный пол"; что женщине главное удачно выйти замуж, а мужчине стать крутым боссом; и многие другие подобные вещи - это традиционные стереотипные представления, касающиеся женского и мужского гендера.

Значение термина "трансгендер" ни для кого уже не секрет. Напомним, трансгендерность - несовпадение гендерной идентичности человека с приписанным при рождении полом. Эти люди являются частыми посетителями пластических хирургов, однако не каждый решается изменить половые органы. Перевоплощение начинают обычно с верхней части тела.

"Девушке Маше, которая собирается себе увеличить грудь, надоело скрывать грудь под поролоном. При приеме гормонов ее тело изменилось, а грудь осталась мужской. Для увеличения груди, в маленькие разрезы врачи вставили импланты - и тем самым грудь увеличилась с нулевого размера на желаемый", - говорится в сюжете ТСН.

Скриншот из видео

А вот транс-мужчины - это девушки, которые трансформируют себя в ребят, они, наоборот, мечтают избавиться от груди. Сначала принимают гормоны, уменьшающие железы, безжалостно стягивают их. Испанский блогер Лео Пасиос собрал на своем YouTube-канале более двух миллионов просмотров, когда выложил в сеть свой первый день после операции по удалению груди.

Скриншот из видео

Также журналисты рассказали о 40-летней Анастасии, которая панически боится ложиться под нож, но хочет выглядеть женственней. Недавно она стала женщиной по паспорту. Принимала гормоны, которые разрушали все мужское, но на лице желаемого эффекта они не дали.

"Чтобы сделать мужское лицо более утонченным, нужно убирать подбородок и делать скулы", - посоветовал хирург.

Врач сначала смоделировал брови, немного приподняв их углы. Далее девушке увеличивают губы - это наиболее болезненная процедура. После операции Настя осталась довольна результатом.

Скриншот из видео

Кстати, 17 октября в Киеве состоялась акция за права трансгендеров.

Напомним, что недавно мы побеседовали с украинским режиссером Юрием Движоном о каминг-ауте, ЛГБТ-сообществами и на прочие темы.

Видео: РБК-Украина