Ягодка всегда: 45-летняя Виктория Бекхэм раскрыла секрет молодости своей кожи

Виктория Бекхэм, которая в свои 45 лет выглядит очень молодо и свежо, не устает радовать подписчиков своими селфи. Несколько часов назад на ее странице появилось новое фото, где она примерила наряд с ярким принтом из своей новой коллекции. Но главный фокус снимка все же – на сияющей коже. Поклонники принялись обсуждать красоту нестареющей звезды, а мы решили еще раз вспомнить о бьюти-правилах и других секретах Вкитории.

Виктория показла новое селфи (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Тем более что она привыкла регулярно отвечать на вопросы о своей рутине. В одном из недавних интервью красавица призналась, что к уходу относится более чем серьезно. Ей, как маме четверых детей, бизнесвумен и дизайнеру, бывает сложно выделить время на походы к косметологу. А потому приходится самой организовывать грамотный уход.

Виктория тщательно ухаживает за кожей (фото: instagram.com/victoriabeckham)

И главным пунктом она считает соблюдение всех этапов: очищение, питание, увлажнение… Чтобы снять макияж с лица, Виктория часто использует специальные салфетки, а после – бальзам. Один из секретов сияющей свежестью кожи от экс-«перчинки» – применять разные продукты, чтобы кожа не привыкала. Для обновления клеток она применяет скраб, а для сияния – увлажняющие маски. Тут важный нюанс – не забывать о шее. Также Виктория использует мегапопулярный сейчас девайс – роликовый массажер. Бекхэм считает, что он к тому же помогает кремам проникать вглубь кожи, а еще делает контур лица более четким. Ну и напоследок она советует всегда наносить увлажняющий бальзам. И не забывать о защите от ультрафиолета круглый год.

И собственный бренд ей только помогает (фото: instagram.com/victoriabeckham)

В уходе за телом главное, по мнению знаменитости, – увлажнение. Так, Виктория регулярно наносит на кожу питательный крем, который любит смешивать с кокосовым маслом. Интересно, что при этом она предпочитает весьма бюджетные варианты средств.

В макияже, по признанию звезды, она ценит натуральность. А потому косметики не должно быть слишком много. Для образов на выход она предпочитает подчеркивать глаза с помощью своих излюбленных smoky, а губы оставлять нейтральными.

Также в разговоре Виктория коснулась и таких важных бьюти-тем, как волосы и ногти. Так, волосы она уже много лет доверяет мастерам из любимого салона в Лондоне. По словам Виктории, главное для нее – беречь их летом от выгорания. А вот для покрытия ногтей она предпочитает гель-лак. Стойкий маникюр – необходимость для всегда занятой бизнесвумен. Любимый оттенок Виктории – сдержанный бежевый.