45-летняя Виктория Бекхэм подробно рассказала, с чего начинается ее утро — для вечной красоты

Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/VictoriaBeckham)

Завтрак для Виктории приготовила ее 8-летняя дочь

45-летняя Виктория Бекхэм - признанная икона стиля и пример для подражания. Известная британская дизайнер очень скрупулезно следит за поддержанием себя в идеальной форме. И следует признать, что экс-певица, которая уже этой весной встретит свое 46-летие, выглядит превосходно и значительно моложе своего возраста. При этом не забывайте, что Виктория воспитывает четверых детей! К счастью, красотка не против делиться с поклонниками своими “фирменными” рецептами красоты. На днях Вики рассказала, с чего начинается ее утро.

На своей Instagram-страничке в разделе “сториз” Бекхэм подробно проиллюстрировала самый важный период дня - свое ЗОЖ-утро. Пожалуй, самый милый момент утреннего ритуала красоты - завтрак, приготовленный 8-летней дочкой Харпер-Севен. Но обо всем по порядку!

Проснувшись, Вики делает “чудо-напиток”, который позволяет организму пробудиться. Для него понадобиться: пару ложек нефильтрованного яблочного уксуса, немного свежевыжатого лимонного сока и вода комнатной температуры. Все это выпивается натощак. И все же отметим: если у вас проблемы с желудком (гастрит или язва, к примеру), не стоит лишний раз “баловаться” с кислотностью!

Также отметим, что теплая вода с яблочным уксусом есть также в утреннем рационе Дженнифер Энистон и Миранды Керр. Считается, что такая водичка помогает уменьшить уровень сахара в крови, обладает антибактериальными свойствами, а также помогает более эффективно контролировать вес.

Затем Вики приступает к завтраку, который для нее готовит Харпер. Здесь все просто: на ночь засыпаем в миндальное молоко семена чиа. А утром добавляем в энергетическое блюдо ягоды по вкусу.

Ну, и кофе - как же без него! Несмотря на повальный тренд отказа от ароматного напитка, Бекхэм не собирается отказываться от любимой чашки эспрессо по утрам.

Зарядившись энергией, знаменитая британка отправляется в спортзал. Как минимум два часа она проводит с тренером. И каждый раз ее тренировка разнообразна: от привычного фитнеса и растяжки до йоги или бокса. Иногда Вики прерывается, чтобы развести детей по школам. После чего обязательно возвращается к тренировкам.

Напомним, ранее Виктория Бекхэм показала редкое фото с младшей сестрой. Вики и Луиза кокетливо поздравляют с Рождеством. При этом сложно не отметить, насколько сестры-подруги похожи.